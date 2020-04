Inps Abruzzo: dati indennità 600 euro, CIGO, FIS al 20 aprile

REGIONE – L’INPS Abruzzo prosegue, con forte impegno, nello sforzo di garantire la liquidazione delle forme di sostegno ai lavoratori e alle aziende, come previsto dalle disposizioni governative in materia di COVID_19. In tale contesto, si fornisce agli organi di stampa un aggiornamento sull’andamento delle richieste di alcune prestazioni e delle rispettive autorizzazioni e/o liquidazioni nella Regione Abruzzo.

Si trasmettono pertanto i seguenti prospetti, relativi agli interventi COVID_19, riguardanti: 1) la liquidazione dell’indennità di 600,00 € per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione previdenziale separata, 2) le domande pervenute di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), 3) le domande di intervento del Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), 4) la Cassa Integrazione in Deroga.

1. Indennità di 600,00 Euro.

Nel prospetto seguente si riporta la situazione relativa al pagamento delle indennità Covid per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione previdenziale separata. Al 17 aprile 2020 sono state messe in pagamento in Abruzzo poco meno di 70 mila richieste di indennità, pari al oltre il 72% delle domande presentate. Nella colonna “verifica IBAN” sono riportate le domande accolte con iban ancora da validare per alcune incertezze (casi di iban errato o riscontro bancario non validato). La differenza tra domande presentate, domande in pagamento e verifica iban, è costituita in parte da domande respinte dai controlli automatici ed in parte da domande ancora da lavorare o da riverificare.

Dati al 17 aprile 2020(*)

COVID_600,00 Euro

COVID_600,00 Euro Nome sede Domande presentate In pagamento Verifica Iban Chieti 25.302 18.818 319 L’Aquila 6.105 4.509 292 Sulmona 4.612 3.279 125 Avezzano 11.544 8.254 569 Pescara 21.941 15.962 544 Teramo 26.587 18.732 832 TOTALE 96.091 69.554 2.681

(*) [IMPORTANTE] Si informano gli utenti che l’Istituto ha messo, sul proprio sito istituzionale (www.inps.it), a disposizione degli Utenti, la possibilità di verificare l’esito della propria istanza; si comunica altresì che a partire dalla metà di questa settimana sarà possibile anche modificare i dati eventualmente inseriti in maniera errata, con particolare riferimento all’IBAN. Per accedere bisogna seguire il seguente percorso: cliccare su BOX indennità 600 Euro, inserire Codice Fiscale e PIN, cliccare su indennità COVID-19 e infine cliccare su “Visualizza esiti”.

2. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO – dati al 20.04.2020 ore 11,00)

In merito alla CIGO, si precisa che sono state autorizzate circa il 74% delle domande pervenute. Si ricorda che la fase autorizzativa è propedeutica alla successiva trasmissione all’Istituto, da parte delle aziende, della documentazione necessaria (mod. SR41); tale riscontro consente all’Istituto di definire la fase di liquidazione della integrazione salariale.

Per doverosa informazione al territorio Abruzzese, appare, altresì, opportuno informare che la percentuale delle domande cigo con c.d. “pagamento a conguaglio” da parte delle aziende è pari al 23%, a fronte di quella delle domande c.d. a “pagamento diretto Inps”, che è pari al 77%.

Dati al 20 aprile ore 11,00

PROVINCIA DOMANDE CIGO presentate Percentuale sul totale regionale Stima lavoratori interessati Numero domande autorizzate Stima lavoratori interessati CHIETI 2.266 29% 33.990 1.771 26.565 L’AQUILA 785 10% 11.775 603 9.045 SULMONA 237 3% 3.555 178 2.670 AVEZZANO 485 6% 7.275 320 4.800 L’AQUILA PROV. 1.507 19% 22.605 1.101 16.515 PESCARA 1.526 20% 22.890 1.066 15.990 TERAMO 2.515 32% 37.725 1.834 27.510 TOTALE 7.814 100% 117.210 5.772 86.580

3. FIS (Fondo Integrazione Salariale)

Dati al 17 aprile 2020

Provincia numero domande pervenute Percentuale sul totale regionale chieti 675 29% l’aquila 224 10% sulmona 80 4% avezzano 127 5% l’aquila prov 431 19% pescara 667 29% teramo 540 23% TOTALE REGIONALE 2.313 100%

4. Cassa Integrazione in Deroga

Provincia numero domande pervenute (*) Percentuale sul totale regionale

Provincia numero domande pervenute (*) Percentuale sul totale regionale Chieti 0 0 L’aquila 0 0 Sulmona 0 0 Avezzano 0 0 L’aquila Prov 0 0 Pescara 0 0 Teramo 0 0 TOTALE REGIONALE 0 0

* in attesa di trasmissione delle domande da parte della Regione che sta già ricevendo le domande da parte delle aziende