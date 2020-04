ANC partecipa alla distribuzione pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

GIULIANOVA – Attivi già da una settimana, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Giulianova, presieduta da Franco Gizzi, hanno raccolto importanti donazioni di generi alimentari e articoli per l’igiene personale, donati da aziende locali e semplici cittadini. In particolar modo, nella distribuzione dei pacchi alle famiglie giuliesi su segnalazioni di privati ed enti religiosi, si sono impegnati il socio, Giuseppe Perfetto e la Segretaria della sezione, Cinzia Verrigni (entrambi in foto), sacrificando il loro tempo libero per gli altri.

Tutti i giorni, nonostante la paura di lottare contro un nemico invisibile, si ritrovano nella locale sezione di Giulianova lido per preparare e distribuire i pacchi.