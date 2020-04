Covid-19: Quintessenze, gli spray sanificanti della Distilleria Jannamico

Nati per essere utilizzati in cucina come esaltatori di gusto, gli spray possono essere utilizzati per purificare le mascherine chirurgiche

LANCIANO – In tempo di Coronavirus, in tutta Italia, sono tante le aziende che hanno modificato temporanemente la loro produzione: da Armani a Calzedonia passando per molte altre. Tra queste c’é anche la Distilleria Jannamico, che ha deciso di destinare gran parte delle proprie riserve di alcool a farmacie e aziende chimiche per la produzione di gel sanificanti.

L’azienda ha iniziato la produzione di spray con una concentrazione alcolica di 70 gradi utilizzando infusi e distillati di botaniche, chiamato la linea ‘Quintessenze’. Spray, nati per essere utilizzati in cucina come esaltatori di gusto per piatti a base di carne o pesce ma anche su frutta e dessert, oppure come tocco finale nei cocktail ma che possono anche essere usati per purificare le mascherine chirurgiche monouso che spesso siamo costretti a riutilizzare, come suggerito nelle procedure dell’Istituto farmaceutico militare. Le prime due Quintessenze sono al ginepro e al limone, ma ne seguiranno altre.

Gli spray verranno distribuiti in omaggio a tutti i clienti sia presso lo spaccio aziendale di Villa Martelli (Lanciano) che sul negozio online, appena inaugurato (jannamico.company.site), fino ad esaurimento scorte.

Situata nella zona industriale per Treglio, la Distilleria é alla quarta generazione di liquoristi. Da sempre sostenitrice el bere responabile.