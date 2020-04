Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione del 16 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 16 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 341 i ricoverati con 44 in terapia intensiva, 8 decessi

REGIONE – Prosegue senza sosta su Abruzzonews l’informazione quotidiana sull’emergenza Coronavirus in Abruzzo. Come sempre andremo a vedere le principali notizie del giorno, giovedì 16 aprile 2020 e i dati aggiornati con il nuovo quadro sulla diffusione del Covid-19. Ricordiamo che è stata firmata l’ordinanza numero 37 sulla vendita di generi alimentari e di prima necessità. La stessa prevede ad esempio prevede la “prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale”. In questo ambito i cittadini abruzzesi vengono autorizzati a interventi di potatura, spalcatura, taglio di rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o la viabilità stradale. É possibile abbattere piante malate o morte o pericolose per l’incolumità pubblica nonché l’attività di pulizia degli argini dalla vegetazione spontanea che impedisce il corretto drenaggio delle acque.

Dalla Asl Lanciano Vasto Chieti la notizia di cinque pazienti in gravi condizioni che hanno lasciato la terapia intensiva. Notizia accolta con entusiasmo e che ha dato speranza anche se ci è andato cauto il responsabile della Terapia intensiva di Chieti e direttore della Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, Maurizio Maggiore: “Non abbiamo evidenze scientifiche, fino a questo momento, tali da poter sostenere che un trattamento farmacologico sia risolutivo, direi piuttosto che il recupero è dovuto a una combinazione di più fattori, che pure stiamo studiando”.

Il Presidente Marsilio ha informato che è disponibile un servizio Telegram sul suo canale ufficiale dove poter ricevere aggiornamenti direttamente sul tuo telefono. Tra le notizie più recenti diffuse dal portale della Regione l’avvio dell’iter per lo scioglimento della Fondazione Ciapi, l’ente a maggioranza regionale che gestiva la formazione professionale nell’industria.

Passando ai dati ricordiamo quelli di ieri in attesa del nuovo bollettino a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2274 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. L’aumento di casi positivi è stato di 29 su 848 nuovi tamponi. Sono 341 pazienti i ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 44 (-8 rispetto a ieri) in terapia intensiva mentre gli altri 1425 (+22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

TUTTO SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

16 APRILE 2020