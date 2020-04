Giulianova, riunione di Giunta con Dirigenti comunali e Polizia Municipale

GIULIANOVA – Si è tenuta stamane nella Sala Consiliare del Comune di Giulianova una riunione di Giunta che ha visto, oltre alla presenza del Sindaco Jwan Costantini e degli Assessori, anche la partecipazione straordinaria dei Dirigenti comunali e del Comandante della Polizia Municipale Roberto Iustini. L’incontro si è svolto nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, garantendo il distanziamento sociale tra i partecipanti, tutti muniti di mascherine.

Si tratta della prima Giunta “fisica” dopo due mesi di videoconferenze, provvedimento resosi necessario al fine di scongiurare ogni fattore di rischio.

La riunione è stata utile per coordinare tutte le forze comunali, confrontarsi sulle decisioni e studiare nuove iniziative da adottare per la salvaguardia del territorio, in vista della prossima fase di gestione della emergenza sanitaria.

Nella foto la riunione di Giunta in Sala Consiliare.