Spoltore, prosegue la distribuzione buoni spesa: informazioni e numeri utili

SPOLTORE – Prosegue a Spoltore la distribuzione dei buoni spesa per l’emergenza alimentare Covid-19: ieri (15 aprile 2020) è stata ultimata la consegna alle prime 130 famiglie, quelle a reddito zero. Nel frattempo molti cittadini chiedono quale sia l’esito delle loro domande, ma non è necessario: le famiglie che hanno ottenuto il beneficio, ed anche quelle che non l’hanno ottenuto, vengono contattate direttamente dai Servizi Sociali. Insieme al buono spesa vengono distribuiti anche gli elenchi dei negozi dove si può spendere.

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono comunque pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.spoltore.pe.it.

Per la fase successiva di distribuzione sarà necessario attendere l’integrazione delle domande incomplete: il Comune ha dato infatti questa possibilità ai nuclei familiari, una scelta necessaria per evitare di scartare molte domande e aiutare il numero più alto possibile di persone. Spiegano dai Servizi Sociali: “L’alto numero di domande pervenute e l’incompletezza o imprecisione delle dichiarazioni rese, rendono necessarie integrazioni da parte dei cittadini. Tale circostanza ritarda la conclusione del procedimento, e pertanto la formazione della seconda graduatoria”.

“Contiamo che entro la settimana si riescano ad assegnare tutti” assicura il sindaco Luciano Di Lorito. “In ogni caso, tutte le famiglie saranno contattate”.

Il buono spesa è una tantum: l’importo varia dai 150 ai 500 euro a seconda del numero di persone che compongono il nucleo familiare e i fondi sono stati assegnati in base a graduatoria, dando priorità ovviamente alle situazioni economiche più critiche e a nuclei familiari con minori, disabili o altre situazioni di disagio. É possibile acquistare con i buoni esclusivamente “generi di prima necessità”, espressione che comprende: i prodotti alimentari, per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e prodotti per l’igiene della casa. Per ogni informazione è possibile chiamare il COC (Centro Operativo Comunale) al numero 085/4964255 (tutti i giorni, ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00).