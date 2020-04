Teramo, donazione del Lions club e di altre associazioni

TERAMO – Una donazione che assume un particolare significato è stata consegnata al Comune di Teramo che la inoltrerà a famiglie bisognose. Per iniziativa del Lions Club Teramo, in collaborazione con il Leo Club Teramo, il Sovrano Ordine Militare di Malta e il gruppo di motociclisti DB-killer, l’amministrazione ha ricevuto 140 tessere prepagate dal valore di 20 euro cadauna, per un totale di 2.800 euro, spendibili in tutti gli esercizi a marchio Conad. L’amministrazione a sua volta consegnerà le tessere ad altrettante famiglie già assistite dal Comune.

“Si tratta di un gesto che assume un bel significato – commenta il Sindaco Gianguido D’Alberto – in un periodo in cui tutto appare più difficile e complesso, per tutti. Ringrazio il Lions Teramo e le altre associazioni che hanno contribuito, dimostrando in tal modo una esemplare sensibilità e fornendo un esempio di solidarietà concreto. Il gesto, implicitamente poi, rafforza gli sforzi in cui ci stiamo producendo noi istituzioni per alleviare le fatiche di questo periodo, soprattutto alle famiglie e alle persone che si ritrovano in condizioni economiche precarie”.