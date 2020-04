Emergenza Covid, misure per famiglie e lavoratori in Provincia di Teramo

TERAMO – Nonostante le misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri, in qualità di Pubblico Ufficiale, rimane a disposizione di tutti i cittadini per eventuali segnalazioni di discriminazioni di genere anche nei luoghi di lavoro.

In questo periodo le richieste di informazioni che vengono rivolte principalmente alla Consigliera riguardano le misure per le famiglie e per il lavoro: congedi parentali, voucher babysitter, sospensione rate mutui prima casa per lavoratori in CIG, permessi retribuiti per lavoratori legge 104, diritto al lavoro agile per nuclei familiari con persone disabili, sospensione pagamenti per versamenti e contributi.

La pandemia ha modificato ma non ha rallentato l’attività della Consigliera di Parità.

“Dopo l’introduzione delle restrizioni e delle misure di contenimento per il Coronavirus – afferma la Brandiferri – ho dovuto rinviare tanti incontri fissati per definire importanti procedure di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore e lavoratrici, ma non ho mai smesso di avere contatti quotidiani con il pubblico. Anche nella settimana di Pasqua ho portato avanti il mio lavoro, ricevendo tante telefonate da colf, badanti e anche collaboratrici scolastiche per chiedere chiarimenti in merito ai provvedimenti introdotti con il Decreto Cura Italia.

Tra le tante telefonate ricevute sono rimasta particolarmente colpita dall’elevato numero di persone che in questa fase mi hanno manifestato la loro paura di recarsi all’Ospedale di Teramo, anche per una semplice visita, per timore di contrarre il Covid-19. Ciò alla luce dell’alto numero di contagi che ha interessato il personale sanitario dell’Ospedale Mazzini”.

La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo può essere contattata con le seguenti modalità: indirizzo Pec: consiglieraparita@pec.provincia.teramo.it; indirizzo e-mail: consigliera.parita@provincia.teramo.it; profilo Facebook e Messenger Monica Brandiferri.