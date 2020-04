Chieti, riapre la libreria De Luca: ecco cosa é successo

La prima telefonata post chiusura per Coronavirus é arrivata da una cliente di 104 anni che non poteva più fare a meno dei suoi romanzi

CHIETI – La libreria De Luca, storica attività del centro di Chieti, ha riaperto i battenti a seguito delle disposizioni contenute nell’ultimo decreto ed é stata subito protagonista di un episodio curioso. Riporta il Messaggero che la prima telefonata é arrivata da una cliente di ben 104, che non poteva più fare a meno dei suoi romanzi e che ha ordinato il primo volume de “La saga dei Cazalet” di Elizabeth Jane Howard..

Ma la richiesta non é stata l’unica. I titolari della Libreria hanno dichiarato che i clienti più affezionati sono già tornati per gli acquisti e hanno sottolineato che, nonostante ci siano ancora delle difficoltà legate al rifornimento dei volumi, é stato importante riaprire.

La libreria é nata nel febbraio del 1942 come Libreria Mattucci in via dello Zingaro, n.13 (oggi via De Lollis) come punto di riferimento, non soltanto degli scolari ma anche di quanti, pure in periodi difficili come quelli della guerra e del dopoguerra di miseria e di disagio, andavano scoprendo il gusto della lettura. Un rapporto con il cliente che, col passarel tempo, ha finito per consolidarsi sempre più e i recenti episodi ne sono la conferma.