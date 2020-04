Fanta Internazionali d’Abruzzo, torneo virtuale dal 20 al 26 aprile

FRANCAVILLA AL MARE – Il tennis si ferma a causa del diffondersi della pandemia da COVID-19. Insieme allo spostamento del Roland Garros e alla cancellazione di Wimbledon, oltre 60 tornei ATP Challenger sono stati posticipati o cancellati. Gli Internazionali d’Abruzzo | Aterno Gas & Power Tennis Cup, sono fra questi tornei. “Stiamo definendo la nuova data insieme ai vertici dell’ATP, seppur tutti fossimo affezionati alla data primaverile” afferma Marcello Marchesini, presidente di MEF tennis events.

I tennisti avevano già preparato le valigie, e allora perché privare gli appassionati e il caloroso pubblico abruzzese del tanto atteso appuntamento di aprile? In attesa della vera quarta edizione, scendiamo in campo on-line, costruendo il tabellone 2020 e aprendo il voto agli appassionati. Dirette, video e interviste dei campioni renderanno questa settimana più piacevole e di certo, memorabile.

Fissata per domani alle 15:30 la Cerimonia del Sorteggio in diretta Facebook sui canali di MEF tennis events e Sportface e l’annuncio delle Wild Card assegnate dalla direzione del torneo. Sul sito ufficiale è pubblicata l’Entry List, tanti i nomi dei professionisti che anche quest’anno non hanno voluto rinunciare al torneo di Francavilla al Mare.

ECCO DOVE SEGUIRE LA DIRETTA: https://www.facebook.com/meftennisevents