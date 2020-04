Favole al telefono per il centenario di Gianni Rodari: ecco quando

Ecco come fare per prenotare la favola e gli orari di disponibilità del servizio gratuito in collaborazione con il coworking Wide Open e la Biblioteca Delfico di Teramo

TERAMO – “Lectus raccoglie il testimone dalle tante Associazioni, – e ringraziamo Medem, associazione culturale e compagnia teatrale di Città di Castello (PG) per avercelo consegnato – che in tutta Italia stanno celebrando il centenario di Gianni Rodari leggendo i suoi libri”. Lo si apprende da Lectus che prosegue:

“Abbiamo due buoni motivi per farlo. La straordinaria forza fantastica di questo cantastorie che ha saputo usare le parole come pochi; continuare a starci vicino in questo tempo tanto strano che Rodari, certamente, avrebbe trovato le parole giuste per descrivere.

In questo nuovo percorso Lectus, come sempre, si anima grazie alle voci dei lettori: attori professionisti e lettori “forti” in grado di trasmettere la giusta dose di empatia e suggestioni ad un pubblico particolare e severo come quello dei bambini. Le favole al telefono saranno raccontate da: Erika Di Silvestre, Tania Bonnici Castelli, Donato Di Pasquale, Evelina Frisa, Roberto Di Donato, la Compagnia teatrale degli Sbandati (Viviana Casadio, Marina De Carolis, Renato Pisciella) Marco Mario de Notaris, Mauro Di Girolamo, Pina Manente. Altri si aggiungeranno strada facendo”.

Come funzionerà?

Bisogna prenotare la favola via whatsapp a questo numero 3291270999

Orari prenotazioni: dalle ore 11 alle 13

Orari delle letture: tutti i giorni dalle 16 alle 20

Chi prenota comunica:

• nome del bambino/bambina

• città da cui proviene la richiesta

• eventuali preferenze di date e orari

Dopo Filastrocche in cielo e in terra (1960), le Favole al telefono (1962) costituiscono il secondo appuntamento di Rodari col grande pubblico infantile.

“Sono entrate a pieno titolo nella scuola e nelle case dei bambini di tutto il mondo e hanno mostrato che la straordinaria capacità di invenzione dello scrittore poteva coniugarsi con l’osservazione della realtà contemporanea senza scadere mai nel moralismo e in una soffocante vocazione didattica. Anche l’invenzione della «cornice» è decisamente stimolante: il ragionier Bianchi, rappresentante di commercio degli anni Sessanta, che al telefono ogni sera raccontava alla sua bambina favole dagli esiti imprevedibili, appartiene alla nostra vita quotidiana, può essere uno di noi ed è anche per questo che Favole al telefono sono un testo ormai classico, non conoscono il passare del tempo, conservano immutate le doti originali di eleganza, di ironia, di freschezza: i personaggi anticonformisti e gli eventi imprevisti, le dolcissime strade di cioccolato, i saporitissimi palazzi di gelato, i numeri paradossali e le domande assurde costituiscono i punti di forza di quella inesauribile capacità di invenzione che Gianni Rodari sapeva coniugare con la puntuale, seria e civile osservazione della realtà contemporanea” (prefazione Le Favole al telefono – edizioni Einaudi)

Come sempre Lectus si anima grazie alla collaborazione con il coworking Wide Open e con la Biblioteca Delfico di Teramo. Direzione artistica Renato Pilogallo, curatrice Pina Manente.

INFO:

3292608975

lectusteramo@gmail.com

https://www.facebook.com/Lectus.Teramo