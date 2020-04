Città Sant’Angelo, Impresa in un giorno: avviato nuovo servizio

CITTÁ SANT’ANGELO – È stato avviato presso lo sportello SUAP del Comune di Città Sant’Angelo il servizio telematico Impresa in un giorno. In un’ottica di snellimento delle procedure e di implementazione dei servizi telematici, frutto di una collaborazione sinergica tra la CCIAA Chieti-Pescara e il comune di Città Sant’Angelo, il servizio apporta una semplificazione notevole in termini di adempimenti, facilitando l’avvio d’impresa e consentendo di gestire, con una sola pratica telematica, l’avvio di una gran parte delle attività.

Una serie di osservanze che in precedenza andavano posti in essere singolarmente, ora saranno riassunti e gestiti unitariamente, completamente on-line con conseguente minor dispendio di tempo ed energie. Un percorso di semplificazione che alleggerirà gli oneri burocratici e garantirà efficienza, imparzialità e trasparenza a tutti gli imprenditori, specialmente piccoli e medi, alle prese con le procedure legate allo svolgimento dell’attività.

Una modalità che, in questo periodo storico, risolve il problema sia alla cittadinanza sia agli uffici comunali. Questo modo di operare consente di restare a casa ed avviare pratiche molto importanti dal proprio pc, in totale comodità e tutelando la propria salute e quella degli altri. Un traguardo importantissimo per l’Amministrazione comunale di Città Sant’Angelo che sta completamente rivoluzionando, passo dopo passo, l’assetto organizzativo e lavorativo degli uffici comunali, rendendo il lavoro più snello e accessibile a tutti.