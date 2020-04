Teramo, igienizzazione del territorio comunale: ecco dove [FOTO]

TERAMO – Una capillare e costante attività di igienizzazione del territorio è stata compiuta nei giorni scorsi da operatori della Teramo Ambiente, su indicazione dell’amministrazione comunale, segnatamente degli assessori Martina Maranella (Politiche ambientali) e Valdo Di Bonaventura (fruibilità degli spazi urbani e periurbani). Tali interventi, predisposti in riferimento ad un articolato programma, nei prossimi giorni verranno ripetuti laddove già compiuti ed implementati per le zone finora escluse.

L’igienizzazione, in questa prima fase, è stata assicurata in particolare nei luoghi dove insistono attività commerciali o uffici comunali, nei quali si registra pertanto un più elevato numero di persone in movimento, e hanno interessato un’ampia fascia di territorio, anche frazionale.

Le zone nelle quali sono stati già condotti tali interventi sono le seguenti: Teramo Centro, viale Bovio, via del Castello, via Po, via Pannella, Parco della Scienza, Quartiere Cona, Quartiere Colleparco, Quartiere Villa Mosca, Piano della Lenta, Villa Ripa, Frondarola, Valle San Giovanni, Villa Marini, Sant’Atto, Villa Turri, Chiareto, Nepezzano, San Nicolò.

L’assessore Martina Maranella commenta: “Ringrazio gli operatori della Teramo Ambiente che nonostante il periodo così difficile in termini individuali e collettivi, garantiscono il servizio. Viene in tal modo assicurata una attività importante, svolta tra l’altro in maniera silenziosa e con particolare attenzione. Proseguiremo nella igienizzazione del territorio intero, assicurando gli interventi di pulizia a fondo delle strade e di tutti gli oggetti di arredo o complemento che insistono nelle loro adiacenze”.