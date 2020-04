Pescara, impianti di riscaldamento accesi fino al 1°maggio

La decisione é stata presa tenendo conto dell’emergenza per COVID-19 che obbliga di stare a casa per tutto il periodo di quarantena



PESCARA – Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha deciso, attraverso un’ordinanza, di ampliare il normale periodo annuale di possibile esercizio degli impianti di riscaldamento fino al giorno 01 Maggio 2020.

La disposizione si é resa necessaria tenendo conto della situazione contingente a livello nazionale venutasi a creare in seguito all’emergenza per COVID-19, con la conseguente emanazione dei vari DPCM e delle consequenziali Ordinanze Sindacali in materia, che hanno stabilito l’obbligo per i cittadini di rimanere per motivi precauzionali nelle proprie abitazioni per tutto il periodo di quarantena.