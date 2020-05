Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 1° maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 1° maggio 2020: in attesa del nuovo bollettino solo lo 0.67 per cento di positivi sui campioni analizzati

REGIONE – Venerdì 1 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da cifre incoraggianti: ieri, nelle ventiquattr’ore precedenti, soltanto lo 0.67 per cento era risultato positivo sui campioni analizzati nelle ultime 24 ore mentre 36 erano stati i guariti.

Il Coronavirus non ferma le Virtù Teramane. Tra le varie iniziative proposte per la festività, da alcuni agriturismi teramani e ristoratori verrà consegnata la pietanza tipica, frutto della cultura contadina e della capacità di reimpiegare le verdure invernali in uno con le primizie primaverili e, nel contesto attuale, simbolo del passaggio ad una nuova fase.

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

Oggi, però, é anche un giorno importante perché la riviera, la spiaggia e la strada-parco di Pescara nel giorno della Festa del Lavoro saranno raggiungibili per una passeggiata o semplicemente per prendere un pò d’aria, così come accadrà nelle altre città del litorale abruzzese, nei limiti e con le modalità previste dal decreto Conte e dai provvedimenti regionali in materia. Inoltre, il Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato un’ordinanza che, riprendendo a grandi linea quella sigliata dal Governatore della Liguria Giovanni Toti, consente qualche libertà in più ai cittadino. Via libera, pertanto, a toelettatura degli animali di compagnia, attività motorie su tutto il territorio comunale, attività di pesca, passeggiate a cavallo, allenamento e addestramento di cani, taglio dei boschi e raccolta della legna, cibo da asporto anche con servizio ‘drive’, possibilità di raggiungere le seconde case per manutenzione, di andare in auto insieme o sulle moto in due se si risiede nella stessa abitazione.

Dal giorno 4 maggio saranno riaperti parchi, cimiteri ev isola eologica a Pescara, Fossacesia e a Chieti. Riaperti anche mercati e cimiteri a Pescara, Spoltore e Montesilvano.

Si pensa, però, anche al domani. Il Governatore, insieme a quelli di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Molise, e dal presidente della provincia autonoma di Trento, tutti del centrodestra, hanno scritto una lettera al presidente Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, alle Camere e al ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, con la quale chiedono più autonima alle Regioni. Intanto, per la Fase 2 Asl e Università hanno proposto alla Regione di ripristinare tutta l’alta specialità a Chieti e portare ad Atessa l’assistenza Covid-19.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 1° MAGGIO 2020

Nel primo pomeriggio sarà emanato il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 1° MAGGIO 2020