Fase 2 Coronavirus, la campagnia di comunicazione di Confartigianato

#ripartiamo con Confartigianato: video su you tube per spiegare le norme adottate dagli imprenditori per garantire la sicurezza

CHIETI – Confartigianato Chieti-L’Aquila, in collaborazione con il Gruppo Netweek, ha dato il via alla campagna di comunicazione #Ripartiamo per spiegare come le attività artigiane sono pronte per aprire, garantendo la sicurezza dei cittadini. La Confederazione ha realizzato una serie di video da 2 minuti nei quali sono illustrate le misure adottate dagli imprenditori nella fase 2.

Confartigianato ha proposto al Governo un protocollo di sicurezza in vista della riapertura del settore beauty. Ogni struttura dovrà ricevere una persona su appuntamento; un solo cliente nelle singole aree. Ci sarà l’obbligo di sovrascarpe monouso e di un camice monouso o igienizzato ogni giorno. Prevista accurata pulizia dei lettini con candeggina; areazione della cabina dopo ogni trattamento. Se la distanza di un metro non é garantita, previsto l’ obbligo per gli addetti di occhiali di protezione o visiere in plexiglass.

Per l’autoriparazione (meccanici, elettricisti, gommisti ecc) sarà fondamentale l’igienazzione delle are e delle strutture sia in ingresso sia in uscita su volanti, eve, sedili, maniglie. Accesso solo su appuntamento, e previa misurazione della temperatura corporea. Qualora non si riuscisse ad osservare la distanza di un metro (meglio due), gli addetti dovranno indossare mascherine, guanti e occhiali di protezione.

Tutti i video si trovano sul canale You Tube di Confartigianato.