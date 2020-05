Covid-19, arrivano le mascherine griffate Simone Racioppo

Mascherine in puro cotone con un filtro in tessuto non tessuto; ma ci sono anche quelle fashion in pizzo francese con cristalli Swarovski



MIGLIANICO (CH) – Il fashion designer Simone Racioppo, dopo aver donato un suo abito con la campagna “Doniamo un respiro” insieme a Kiwanis Varese, si sta dedicando alla produzione di mascherine, volta ad aiutare chi in questo momento è in difficoltà.

Lo stilista abruzzese di fama internazionale ha dichiarato di aver pensato di aiutare chi non può permettersi l’acquisto di mascherine. La produzione è realizzata interamente a mano, “a forma” con un taglio particolare, con il disegno di mento e naso che permettono un’adesione perfetta agevolando così anche la respirazione. Il tutto ovviamente studiato dopo prove di modellistica.

Racioppo ha precisato che sono mascherine in puro cotone con all’interno un filtro in tessuto non tessuto che può essere lavato in acqua corrente insieme alla mascherina stessa. Eppo c’é la linea fashion di alta moda: mascherine in pizzo francese ricamate a mano con cristalli Swarovski.

Simone Racioppo, tramite la sua agenzia GBA Pescara e in collaborazione con il Kiwanis Chieti-Pescara G. D’Annunzio, donerà mascherine ai bambini affetti da patologie pediatriche.

Per acquistare e ricevere le mascherine, si può contattare lo stilista sulle sue pagine social di Instagram e Facebook.