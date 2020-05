Ortona: parchi pubblici ancora chiusi, riaprono i cimiteri

A Ortona prorogata al 18 maggio la chiusura dei parchi pubblici; riapriranno i cimiteri comunali, dal lunedì al venerdì solo la mattina

ORTONA (CH) – Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, firmerà una nuova ordinanza in vigore dal 4 maggio con cui sarà prorogata la chiusura dei parchi pubblici. Non potendosi garantire, come stabilito nel decreto del Governo, l’ingresso contingentato, i parchi rimarranno chiude fino al 18 maggio.

Da martedì 5 maggio riapriranno invece, i cimiteri comunali. L’orario sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La raccomandazione resta, comunque, quella di rispettare le regole del distanziamento sociale e di non sostare più di una persona alla volta dentro le cappelle.