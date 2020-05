Centro di raccolta e riuso a Fonte dell’Olmo, la critica di Roseto al Centro

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Per l’ennesima volta l’Amministrazione guidata da Sabatino Di Girolamo compie scelte di rilevante importanza nella più totale solitudine, senza interpellare le forze di opposizione, i residenti e le attività commerciali del luogo (vedasi abolizione dei consigli di quartiere). Infatti la giunta di centrosinistra ha intenzione di realizzare in una zona, che rappresenta un fiore all’occhiello per la Città di Roseto degli Abruzzi un centro di raccolta e riuso dei rifiuti, non considerando che predetta zona è circondata da numerose strutture sportive, abitazioni e negozi, oltre ad una sosta adibita allo scarico degli autocaravan. Ricordiamoci che, anche grazie a quest’area, abbiamo ricevuto dall’Europa nel 2013 il prestigioso titolo di Capitale Europea dello Sport.

La giunta guidata dall’ex Sindaco Enio Pavone, aveva individuato e realizzato il centro di raccolta e riuso in una zona molto più confacente, ovvero la zona dell’autoporto, che meglio si adattava a un tale situazione.

Francamente ci pare l’ennesima scelta incomprensibile di questa Amministrazione, che ha creato malcontento tra tutti: comitato di cittadini, Ascom Abruzzo, WWF, Lega Ambiente, Associazione Camperisti e forze politiche di opposizione. In pratica il Sindaco Di Girolamo è riuscito nell’ardua impresa di mettere tutti d’accordo contro la sua decisione. Non solo, come già disposto dal Piano Regolatore Generale della nostra Città, quell’area deve essere adibita a verde pubblico attrezzato.

In conclusione, resta l’interrogativo irrisolto: perché la giunta Di Girolamo intende realizzare il centro di raccolta e riuso proprio nella zona di Fonte dell’Olmo? Ennesimo capriccio politico pur di disfare ciò che di buono era stato fatto in precedenza? Auspichiamo quindi che questa infelice scelta venga rivista. Noi intanto annunciamo sin da ora, se le cose non dovessero cambiare, un voto contrario ed un forte opposizione in consiglio comunale del nostro Capogruppo Enio Pavone”. Lo si apprende in una nota di Roseto al Centro.