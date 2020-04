Fase 2 Covid-19, incontro tra Asl Chieti, Università e Regione

Asl e Università propongono alla Regione di ripristinare tutta l’alta specialità a Chieti e portare ad Atessa l’assistenza Covid-19

CHIETI – Regione, Università e Asl Lanciano Vasto Chieti si sono incontrate per discutere insieme i passi da fare in vista della fase 2. Presenti gli assessori regionali Nicoletta Verì, Mauro Febbo e Nicola Campitelli, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, il Rettore dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, Sergio Caputi, e la Direzione dell’Azienda sanitaria locale al completo, con Thomas Schael, Giulietta Capocasa e Angelo Muraglia, accompagnati da Filippo Manci, direttore dell’unità operativa “Investimenti e patrimonio”.

Nel corso della riunione è stata ricordata la scelta aziendale di allestire aree Covid a Chieti e Atessa, in una logica Hub and Spoke, differenziati per il grado di complessità dell’assistenza prestata che, com’è noto, ha portato a concentrare al “SS. Annunziata” i casi più gravi e i pazienti con sintomi più lievi o avviati verso la guarigione al “San Camillo”.

Il Direttore Generale della Asl, Thomas Schael, ha ricordato come nella prima fase si sia reso necessario riconvertire diversi posti letto di Chirurgia in Medicina per poter fare fronte all’ondata di pazienti che si è riversata su Chieti, limitando alle sole urgenze le prestazioni delle altre discipline. Ha sottolineato come ora, però, sia assolutamente necessario far ripartire le attività chirurgiche e di alta specialità da Dea di II livello, al fine di dare le giuste risposte alle persone che soffrono di altre patologie, in special modo agli oncologici. La proposta della Asl, che ha trovato l’appoggio dell’Università, è stata, quindi, quella di ripristinare tutta l’alta specialità a Chieti e portare ad Atessa l’assistenza Covid, intensificandone i livelli di assistenza con l’attivazione di posti letto sub intensivi e, successivamente, renderlo Covid Hospital con Pneumologia, Malattie Infettive e Terapia Intensiva».