Capodanno 2020 a L’Aquila: gli eventi in programma

Cosa fare a L’Aquila e provincia a Capodanno 2020? Tutti gli eventi e spettacoli in programma in piazza, ristorante, discoteche e in montagna

L’AQUILA – L’ultimo dell’anno è ormai alle porte: siete pronti a festeggiare Capodanno 2019? Se per la notte di San Silvestro, dal nome dal Santo associato, non avete ancora nulla in programma e vi trovate a L’Aquila e dintorni questo articolo fa al caso vostro. Scegliere cosa fare per celebrare l’arrivo del nuovo anno è spesso fonte di indecisione, ma nell’aquilano sono tantissimi gli eventi in agenda tra i quali poter scegliere. Che siate amanti delle feste in discoteca o in piazza, che preferiate il tradizionale Veglione o che siate in cerca di un qualcosa di alternativo, non mancherà l’occasione per sentirvi accontentati. Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare un Capodanno 2019 a all’insegna del divertimento, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi a L’Aquila, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

A L’Aquila tante piazze coinvolte in eventi, in Piazza Duomo il concerto che accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte. Passando a trattare di locali, tradizionale cenone a più portate con accompagnamento musicale in sottofondo a L’Aquila al Ristorante spagnolo Andalucia, a La casetta nel parco, al Ristorante parco dei Pini, alla Locanda del puledro impennato, all Birreria Gran Sasso, al Canadian Hotel, al Vicoletto; ad Avezzano al Ristorante Il Simposio; a Sulmona da Il canestro e allo SpazioPingue. Cenone alternativo in baita a Ovindoli.

Il Fragile di Avezzano festeggia la fine dell’anno dell’anno nel salone del Loggione del Ristorante Guerrinuccio: cenone, veglione, animazione.

Gli eventi di Capodanno 2020 a L’Aquila e provincia

in baita al Cibivacco di Ovindoli

La Dolce Vita a Pratola Peligna

Andalucia

La casetta nel parco

Ristorante parco dei Pini

Locanda del puledro impennato

Birreria Gran Sasso

Canadian Hotel

Vicoletto

Ristorante Il Simposio

Il canestro

SpazioPingue