Capodanno 2020 a Chieti: gli eventi in programma

Cosa fare a Chieti e provincia a Capodanno 2020? Tutti gli eventi e spettacoli in programma in piazza, castelli, cantine, discoteche

CHIETI – Capodanno è alle porte e non avete ancora deciso cosa fare? La serata di San Silvestro, detta così dal nome dal santo associato, è sempre un’ottima occasione per passare una notte speciale e iniziare l’anno nel migliore dei modi. Le proposte offerte sono tante, per tutti i gusti, età e tasche. Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare un Capodanno 2020 a Chieti e provincia all’insegna del divertimento, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi a Chieti, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Cominciamo com il Capodanno de Il panfilo a San Salvo, all’imsegna della comicità, con ospite Uccio De Santis. Great Gatsby Party è questa la proposta del Castello di Semivicoli. Al Castello di Septe, riconosciuto tra i più bei Castelli d’Italia e dichiarato Monumento Nazionale dal Ministero dei Beni Culturali Italiano, Gran Cenone di Capodanno. Nella location storica di Palazzo Lepri a Chieti, invece, si organizza il classico cenone, accompagnato da ballo. Serata di San Silvestro originale alla Vineria Ciavolich, una delle piu antiche Cantine di Abruzzo, da Dora Sarchese, a Villa Fania Agriverde, ai Vigneti Radica, dove l’originalità delle creazioni della Chef si sposeranno con l’eleganza dei vini. A Lo Chalet, in località Majelletta, si balla davanti al camino tra vin brulè e delizie abruzzesi e, per chi vuole, è in programma anche la ciapolata sotto le stelle.

Per gli amanti del classico veglione con cena e ballo le proposte sono diverse. Per citarne solo alcune quelle del Mondo Bongo, del Siren’s Corner e di Villa Turchi di Francavilla al mare, del Green Shark a Perano, della Tenuta di Sipio a Ripa Teatina. Si balla latino all’Arhea di Vasto.

