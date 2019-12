Film in Abruzzo: novità al cinema dal 19 dicembre [trailers]

Cinque i film in uscita nelle sale dal 19 dicembre 2019. Tra questi La Dea Fortuna, Pinocchio e Last Christmas. Trame e trailers

Di fantascienza, drammatici, di azione, commedie : sono le cinque nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 19 dicembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

Cominciamo con Star Wars – L’ascesa di Skywalker. Gli ultimi membri sopravvissuti della Resistenza affrontano il Primo Ordine mentre Rey, Finn e Poe Dameron continuano il proprio viaggio. La grande battaglia conclusiva ha finalmente inizio.

Proseguamo con Il mistero di Henry Pick, adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da David Foenkinos. Un’editrice scopre casualmente un manoscritto di un pizzaiolo bretone, Henri Pick, morto due anni prima; riconoscendone il potenziale, decide di pubblicarlo. Il libro ha subito un grande successo, tuttavia il critico letterario Jean-Michel Rouche ritiene che in realtà l’opera non possa essere frutto di un semplice pizzaiolo, mettendosi alla ricerca del “vero” autore. Nel corso dell’indagine, Rouche viene aiutato anche dalla figlia di Henri, Josephine, la quale similmente nutre alcuni dubbi sulla reale paternità dello scritto.

Il terzo omicidio è un film del 2017 diretto da Hirokazu Kore’eda, distribuito nelle sale italiane soltanto ora. Tomoaki Shigemori è un avvocato incaricato di difendere un cliente (Misumi) che rischia la pena di morte se ritenuto colpevole, in un processo per omicidio. Misumi ha precedenti condanne per omicidio e ha confessato il crimine, ma le prove nel caso portano Shigemori a dubitare di quello che è realmente accaduto.

La Dea Fortuna è il nuovo lavoro di Ferzan Ozpetek. Arturo e Alessandro sono una coppia da oltre quindici anni, ma la loro relazione è in crisi da tempo. Arturo è un scrittore costretto a lavorare come traduttore, mentre Alessandro è idraulico. A ravvivare le loro vite ci penseranno due bambini, di 9 e 12 anni, lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore amica di Alessandro con problemi di salute.

Last Christmas è un film drammatico che segue le vicende di Kate, giovane abbonata alle scelte sbagliate che accetta un impiego come aiutante di Babbo Natale in un grande magazzino. Qui conosce Tom, e la sua vita compie una improvvisa svolta grazie a lui.

Pinocchio, scritto e diretto da Matteo Garrone, si basa sulla famosissima fiaba di Collodi. Il povero Geppetto (Roberto Benogni), per smorzare la propria solitudine, costruisce un burattino di legno che gli faccia da figlio. Per magia, la creaturina prende vita, desiderosa solo di diventare un bambino vero. Crescere, però, si dimostra un’ardua impresa. Nel cast anche Gigi Proietti, nei panni di mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo.

Ritratto della giovane in fiamme è un film diretto da Celine Sciamma. Fine del XVIII secolo. Alla giovane pittrice Marianne viene commissionato il ritratto della giovane Héloïse affinché riesca a suscitare l’interesse di pretendenti per un futuro matrimonio. Dopo alcune incomprensioni, le due donne cominceranno a conoscersi e si innamoreranno.



Chiudiamo questa carrellata di novtà con Il film dei supercuccioli. In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i Paw Patrol, ma niente è irrisolvibile per loro e dimostreranno che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una grande impresa.