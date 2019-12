Capodanno 2020 a Pescara: gli eventi in programma

Cosa fare a Pescara e provincia a Capodanno 2020? Tutti gli eventi e spettacoli in programma in piazza, discoteca e non solo

PESCARA – Ogni anno la domanda si presenta il solito interrogativo. Cosa fare la sera e notte di Capodanno? La serata di San Silvestro, detta così dal nome dal santo associato, per molti è un momento magico, per altri un rito, per altri ancora invece è causa di ansia ed indecisione, non sapendo cosa fare fino all’ultimo momento. Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare un Capodanno 2020 a Pescara e provincia all’insegna del divertimento, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi a Pescara, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Anche quest’anno sarà la musica la protagonista del Capodanno Pescarese. A salutare l’arrivo del 2019 fu J-AX, rapper milanese, storico leader degli Articolo 31. Quest’anno toccherà a Matthew Lee, performer, pianista e cantante che alle 22 salirà sul palco allestito in piazza della Rinascita (Salotto) insieme con la sua band. Prima di lui l’attore e cabarettita pescarese Marco Papa. Torna puntuale l’appuntamento con il “Capodanno Amicizia”, l’originale festival che si terrà al Pala Dean Martin di Montesilvano. Quest’anno saranno proposte proporre diverse soluzioni per creare un progetto in grado di accontentare diverse fasce di pubblico.

Tante le possibilità offerte dai numerosi locali, con tradizionale cenone e accompagnamento musicale: al Camuzzi Bistrot, al Lido 186, da Chupa La Chupiteria, al Parc Hotel Villa Immacolata, al Cafè Les Paillotes, da Vini e Oli con Umberto Palazzo dj set, al Tre Palme di Montesilvano con musica Anni 70 e 80.



Si cena e si balla al Nettuno Beach in compagna dei djs Damiano e Adolfo, al Bizarre (hip hop, trap e reggaeton), al Megà Disco Dinner con i djs Jonathan Sterli, Pino Ttta e Andrea Germani, al Quattro Vele, all’Osteria della Musica di Cepagatti, al Cutty Sark con Alessio Rulli e Claudio Corna, al Parco dei Principi, a Lido San Marco, allo Scumm con due sale e tre diversi dj set, al Club Zero 11 con la line up formata da Enrico Mantini, Mattia Diodati, al Queen Hotel con Claudio Corna e Nicola Simone, a Il dollaro di Villanova di Cepagatti, al Tortuga, alla discoteca Magika con i djs Enzo Di Pietro e Alberto Canterini.

Per gli amani della vita all’aria aperta sono stati organizzati organizzati pacchetti comprendenti escursioni e ciaspolate nel cuore dell’Abruzzo.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in agenda poichè la lista è in continuo aggiornamento. Vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

