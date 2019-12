Capodanno 2020 a Teramo: gli eventi in programma

Ogni anno la domanda è sempre la stessa. A volte capita di aver deciso da tempo, avendo pianificato tutto senza lasciare niente al caso, ma spesso accade che ci si ritrovi alla serata di San Silvestro, detta così dal nome dal santo associato, senza aver ancora in mente nulla. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi a Teramo , in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.