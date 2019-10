Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano Revival uva e vino Montonico, Oktoberfest e l’Inaugurazione del BluMax di Tortoreto

TERAMO – Cosa fare nel primo weekend di ottobre? A Bisenti si svolge la quarantacinquesima edizione di Revival Uva e Vino montonico, vitigno dalle origini antichissime. Tema portante di quest’anno è “Il futuro” inteso come la volontà di proseguire un percorso e di andare avanti con prospettive di continuità e soprattutto di crescita. In programma gastronomia, folklore, sfilata di carri allegorici, Notte Bianca, Notte Gialla, estemporanee di pittura, Cantine aperte e molto altro. Per tutto il weekend, in occasione di Miano in festa, presso gli stand gastronomici si potranno degustare panini con salsiccia, hot dog, patatine fritte, arrosticini. Ad allietare le serate saranno i live di Direzioni parallelee Under lights, lo spettacolo di Antonio c’è e le esibizioni delle scuole di ballo.

Continuano gli appuntamenti con l’Oktoberfest. Ma quali sono le origini di queta festa che, anno dopo anno, sta diventando sempre più importante? Tutto ebbe inizio il 12 ottobre del 1810 quando a Monaco di Baviera fu organizzata una festa grandiosa in onore del principe ereditario Ludwig per il suo matrimonio con la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen di Sassonia. Dopo cinque giorni di festeggiamenti estesi a tutta la popolazione, il prato che aveva ospitato la manifestazione, venne ribattezzato Theresienwiese in onore della sposa e da allora la festa si ripete ogni anno. Nel teramano, questo fine settimana, l’evento bavarese sarà riprodotto a Rocca Santa Maria.

Venerdì sera inaugura la stagione del Blu Max di Tortoreto. Per l’occasione arriveranno Maurizio Bollo e Simona Buonanno. Una coppia che in soli soli mesi di “rodaggio” è riuscita a salire sul gradino più alto del campionato BachataStar Italy qualificandosi per i Mondiali2017 a Budapest. In occasione dell’Europa Bachata Festilval 2018 di Milano ha proposto un loro show sulle note dell’indimenticabile “Vale la pena el placer” di Romeo Santos.

Eventi di più giorni

Revival uva e vino Montonico a Bisenti

Miano in festa

Oktoberfest a Rocca Santa Maria

Venerdì 4 ottobre

Tranqi Fest Beer

Si canta al karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Karaoke al Mc Dream di Villa Lempa

Direzioni parallele live a Teramo

Re-Opening Victory Pub a Roseto degli Abruzzi

Maurizio Bollo e Simona Buonanno al BluMax di Tortoreto

Sabato 5 ottobre

Oktoberfest al Vecchio Frantoio a Martinsicuro

Triumvirale live a La Perla Nera a Giulianova

Domenica 6 ottobre

Una domenica al museo gratis

Aperistreet di campagna all’Azienda Agricola Di Pancrazio a Campli

Raduno di auto e moto d’epoca a Torricella Sicura

Direzioni Parallele live a San Nicolò a Tordino

Opening Pin Up a Mosciano Sant’Angelo