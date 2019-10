Cosa fare nel weekend nel teatino? In evidenza l’Oktoberfest Bucchianichese, gli eventi legati alla vendemmia e i live



CHIETI – Il primo weekend di ottobre nel teatino ci propone subito due eventi enogastronomici. A Bucchianico torna l’Oktoberfest Bucchianichese, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione. Per tre sere presso gli stand allestiti all’interno del Palazzetto dello Sport e aperti a partire dalle ore 18 (sabato e domenica dalle ore 10), si potranno degustare piatti tipici della tradizione bavarese e specialità abruzzesi. Il tutto annaffiato da birra di prima qualità. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate.

Domenica presso la Cantina Dora Sarchese a Ortona torna invece la vendemmia del NITAE, il nobile Montepulciano d’Abruzzo con caratteri ancestrali, coltivato nel vigneto a forma di rosa dei venti. Sarà una grande festa in cantina adatta a grandi ma soprattutto ai più piccini tra la raccolta dell’uva, la deraspatura, la pigiatura ma anche la preparazione del mosto cotto e delle marmellate tra cui la tipica “Scrucchiata” ortonese.

Tanti i live e i tributi musicali nei locali. Allo Stammtich Tavern di Chieti Scalo arriveranno venerdì i Night Visions riproporranno i brani degli Imagine Dragons; ritmi rock anche la serata successiva. Il viaggio musicale attraverso il meglio della canzone popolare italiana dei Tequila and Montepulciano Band farà invece tappa a Torrebruna.

Serata caraibica al Mondo Bongo a Francavilla al mare. ma si balla latino anche al Gallegro, nella medesima località.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Oktoberfest Bucchianichese

Mostre

Venerdì 4 ottobre 2019

Tequila and Montepulciano Band live a Torrebruna

The Svitati live al Siren’s Corner di Francavilla al mare

Il tributo dei Night Visions agli Imagine Dragons allo Stammtisch Tavern a Chieti Scalo

Il venerdì caraibico da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Opening Brown Moon a Orsogna

Sabato 5 ottobre 2019

Damiano Carrara ospite al Megalò di Chieti

Alla Libreria De Luca di Chieti Marco Posata presenta E da una lacrima la felicità

La grande storia del rock allo Stammtich Tavern a Chieti Scalo

Karaoke Saturday Night al Mondo Bongo a Francavilla al mare

Festival Buskers al Ticket 2.0 di Chieti Scalo

Domenica 6 ottobre 2019

Una domenica al museo gratis

Visita alle terme romane di Chieti

Festa in vigna e vendemmia Nitae da Dora Sarchese

Noche latina al Gallegro di Francavilla al mare