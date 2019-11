Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (22-24 novembre)

Cosa fare nel weekend del 22 – 24 novembre 2019 in Abruzzo? In programma mostre, appuntamenti gastronomici, concerti, fiere e i primi mercatini natalizi

Musica, gusto, divertimento e primi assaggi di Natale: sono solo alcuni degli elementi che caratterizzeranno quest‘ultimo weekend di novembre, colmo di eventi e manifestazioni cui poter partecipare. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Per quanto riguarda le mostre, a Pescara si segnala la mostra fotografica Ora comincia il bello, presso gli spazi espositivi della Fondazione PescarAbruzzo. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione. Prosegue al Circolo Aternino Tempi Moderni – Festival del Novecento: esposizioni e performance artistiche, incontri con esperti, critici d’arte e docenti universitari, sulle varie anime della cultura del ‘900, workshop per tutti.

Passiamo ai concerti. Maestro Pellegrin degli Zen Circus arriverà al Babilonia di Pescara per il suo tour di anteprime elettro-acustiche mentre gli abruzzesi Voina si esibiranno allo Scumm. Tra i tributi si ricordano quello al Covent Garden ai Negroamaro e quelli al Loft 128 di Spoltore a Madonna e a Vasco Rossi firmato Kom. Gli amanti della musica classe potranno assistere al concerto del pianista Michele Campanella al Teatro Massimo o a quello del Colibrì Ensemble all’Auditorium Flaiano.

Gli amanti del teatro potranno assistere a Quartet, in scena sia al Teatro Comunale di Teramo sia al Teatro Caniglia di Sulmona, con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni e con Erica Blanc. Una commedia ambientata in Italia, culla del bel canto, con protagonisti quattro grandi interpreti d’opera. Famosi, energici, irascibili e, insieme, divertenti, vivono ospiti in una casa di riposo. Al Teatro Comunale si celebra il decennale dalla scomparsa di Alda Merini con Dio arriverà all’alba – Omaggio ad Alda Merini, scritto e diretto da Antonio Nobili. un lavoro biografico originale e emozionante, in scena non solo la poesia, ma soprattutto il quotidiano della “poetessa dei Navigli

Ventesima edizione di Agroalimenta a Lanciano: prodotti alimentari, attrezzature per la trasformazione dei prodotti alimentari, food, servizi di categoria. Musica, concerti, demo, seminari, arte, esposizione e tanto altro ancora: questo è Musica in Fiera, l’evento per eccellenza dedicato agli strumenti musicali e alla formazione alla musica.

Veniamo alle sagre e agli eventi enogastronomici a Pollutri decima edizione di Prosit Polu Uthar, la manifestazione volta a promuovere i prodotti tipici del territorio. Con i primi mercatini di Natale a Campo di Giove, Roccaraso (raggiungibili con la Transiberiana d’Italia) e a Mutignano si apre ufficialmente il periodo delle feste.

Nel weekend anche e tutti gli appuntamenti collegati al Black Friday e alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga.

Stando alle previsioni meteo pare che ci si potrà concedere qualche escursione per anmmirare i colori accesi dell’autunno. Ma se proprio non si volessero sfidare i primi rigori di stagione un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.