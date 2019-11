Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano Agroalimenta, Musica in Fiera e Prosit Polu Uthar



CHIETI – Penultimo weekend di novembre nel teatino ricco di appuntamenti. Partiamo subito dalla ventesima edizione di Agroalimenta a Lanciano: prodotti alimentari, attrezzature per la trasformazione dei prodotti alimentari, food, servizi di categoria. Musica, concerti, demo, seminari, arte, esposizione e tanto altro ancora: questo è Musica in Fiera, l’evento per eccellenza dedicato agli strumenti musicali e alla formazione alla musica. A Pollutri decima edizione di Prosit Polu Uthar, la manifestazione volta a promuovere i prodotti tipici del territorio.

Tante la musica dal vivo nei locali con tributi a grandi artisti: si va da quello dei Floyd on the Wing ai Pink Floyd al Siren’s Corner a Francavilla al mare a quello agli Oasis dei Radiosupernova al Barreria Bros di Chieti Scalo passando per l’omaggio dei Demode alla musica dei Depeche Mode e a quello dei Dimensione Nomade a quella dei Nomadi, entrambi allo Stammtisch Tavern. Si balla latino al Mondo Bongo a Francavilla al mare e al Poker di Lanciano.

Ultime giornate all’aria aperta prima dell’arrivo del freddo invernale: e allora perchè non andare a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci oppure andare alla scoperta delle grotte pastorali e delle cascate della Valle dell’Avello o ancora ciaspolare prima di consumare una polenta calda al rifugio?

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Venerdì 22 novembre 2019

Concerto in onore di Santa Cecilia a Chieti

Gospel Sound Machine in concerto a Francavilla al mare

Emergency & Nduccio all’Amadeus di Brecciarola

Dialogo tra una prostituta e un suo cliente al Teatro Comunale di Atessa

Musica Anni 70-80-90 al Cafe Racer a Chieti

Blackout bachata al Poker di Lanciano

Floyd on the Wing live al Siren’s Corner a Francavilla al mare

Radio Supernova live al Barreria Bros a Chieti Scalo

Il tributo dei Dimensione Nomade ai Nomadi allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo

Dianime live al Tamarillo Brillo a Lanciano

Sabato 23 novembre 2019

La lezione di Sandro Provvisionato all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare

Si gioca al Cervellone Quiz al Mondo Bongo a Francavilla al mare

Il tributo dei DeMode ai Depeche Mode allo Stammtisch Tavern di Francavilla al mare

Domenica 24 novembre 2019

Il grande anello tra grotte e cascate

A cavallo sulla Costa dei Trabocchi

Ciaspolata con polenta al Rifugio

Novello e castagne all’Hamlet Pub a Casalincontrada

Viaggio tra i quadri al Teatro Comunale di Orsogna

Festa di Santa Cecilia a Tornareccio

Giorgio Magri – Stand Up Comedy al Primo di Chieti

Spettacolo teatrale di beneficenza all’Auditorium Sirena a Francavilla al mare