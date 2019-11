Cosa fare a Pescara nell’ultimo weekend di novembre? In evidenza gli appuntamenti musicali e le presentazioni di libri

PESCARA – Tra gli appuntamenti di Pescara e provincia dell’ultimo weekend di novembre si ricordano quelli collegati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per le mostre si segnala la mostra fotografica Ora comincia il bello, presso gli spazi espositivi della Fondazione PescarAbruzzo. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione. Prosegue al Circolo Aternino Tempi Moderni – Festival del Novecento: esposizioni e performance artistiche, incontri con esperti, critici d’arte e docenti universitari, sulle varie anime della cultura del ‘900, workshop per tutti.

Per la musica dal vivo Maestro Pellegrini degli Zen Circus arriverà al Babilonia per il suo tour di anteprime elettro-acustiche mentre gli abruzzesi Voina si esibiranno allo Scumm. Tra i tributi si ricordano quello al Covent Garden ai Negroamaro e quelli al Loft 128 di Spoltore a Madonna e a Vasco Rossi firmato Kom. Gli amanti della musica classe potranno assistere al concerto del pianista Michele Campanella al Teatro Massimo o a quello del Colibrì Ensemble all’Auditorium Flaiano.

Vincenzo Olivieri presenterà il suo Sorridi, se hai tempo al Mondadori Bookstore di Pescara mentre Davide Marini e la sua Stand up Comedy saranno a Babilonia. Per chi vuole stare all’aria aperta a Loreto Aprutino si potranno degustare castagne e novello mentre nella Valle dell’Orfento si potrà percorrere il Sentiero delle Scalelle.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Evento di più giorni

Mostre

Venerdì 22 novembre

Presentazione del libro In salute e in forma con gusto all’Aurum

Davide Marini – Stand Up Comedy a Babilonia

Voina live allo Scumm

Michele Campanella in concerto al Teatro Massimo

Vasco 3.0 by Kom al Loft 128 di Spoltore

Sabato 23 novembre

Sbicchierando nel Borgo novello e castagne a Loreto Aprutino

Sorridi, se hai tempo di Vincenzo Olivieri al Mondadori Bookstore

Aperitivo cenato con degustazione di eccellenze locali da ArtDiWine

A cena coi libri e coi loro autori alla Pizzeria Magica

Colibri Ensemble in concerto all’Auditorium Flaiano

Talent3 Show al Teatro Madonna del Rosario

Tributo ai Negramaro al Covent Garden

Maestro Pellegrini al Babilonia

Il tributo degli Into the Groove a Madonna al Loft 128 di Spoltore

Domenica 24 novembre

Le Scalelle: lungo la Valle dell’Orfento

Presentazione del libro Musica solida alla Libreria on the Road di Montesilvano