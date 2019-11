Chieti: Musica in Fiera, l’evento dedicato agli strumenti musicali e alla formazione

Il 23 e 24 novembre al centro espositivo della Camera di Commercio di Chieti. Tra gli ospiti musicali Tony Esposito, Luca Martelli, Cesareo, Greg Howe

CHIETI- Musica, concerti, demo, seminari, arte, esposizione e tanto altro ancora: questo è Musica in Fiera, l’evento per eccellenza dedicato agli strumenti musicali e alla formazione alla musica. Ad accogliere l’importante iniziativa, che vedrà la partecipazione di espositori provenienti da ben tredici regioni italiane, sarà il centro espositivo della Camera di Commercio di Chieti Scalo che con i suoi 8000 metri quadrati ospiterà sabato 23 novembre e domenica 24 la kermesse.

L’iniziativa, organizzata da Starklin nelle persone di Tommaso Di Mascio e Gianluca Tiberio, con la direzione artistica di Claudio Canzano e con il patrocinio del Comune di Chieti, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e della Confartigianato Chieti-L’Aquila, è stata presentata questa mattina alla presenza degli ideatori e dell’assessore agli Eventi del Comune di Chieti Antonio Viola.

Saranno due giorni intensi, dalle ore 10.00 del mattino fino alle 20.00, interamente dedicati alla musica e ai suoi appassionati. L’allestimento sarà così strutturato: nel primo padiglione ci saranno gli spazi espositivi, aperti dalle 10.00 alle 18.30, con tutte le aziende più rappresentative del settore che giungeranno da tutta Italia per partecipare ad un evento unico nel suo genere; nel secondo padiglione si alterneranno momenti di formazione e didattica con interessanti demo musicali; nel terzo padiglione ci saranno concerti e performance di artisti di altissimo spessore musicale che si alterneranno sui palchi per concedere al pubblico presente momenti esclusivi di ascolto; saranno inoltre allestite due sale conferenze dove si terranno dibattiti e corsi di formazione.

“Il nostro obiettivo – hanno spiegato gli organizzatori – è quello di diventare un punto di riferimento a livello nazionale nel campo della musica e degli strumenti musicali”. “La finalità dell’evento – hanno aggiunto gli ideatori che sono a lavoro da mesi per la perfetta e impeccabile riuscita della manifestazione – è quella di portare a conoscenza del musicista dell’esistenza di una varietà di strumenti per la sua musica e la sua creatività artistica, a seconda delle esigenze tecniche e di prestazione. Tutto questo attraverso un’offerta fieristica corposa che propone la musica in tutte le sue sfaccettature”.

Il programma musicale è stato illustrato stamattina dal direttore artistico Claudio Canzano che ha presentato i nomi e le performance dei tantissimi ospiti che si esibiranno sul palco dedicato ai grandi eventi collocato all’interno del Padiglione 3: primo tra tutti Tony Esposito, noto cantautore, musicista e percussionista italiano che con il suo format “Racconta Pino”, dedicato a Pino Daniele, insieme a Claudio Romano e Lino Patriota darà vita sabato 23 alle 18.20 ad un momento musicale unico, arricchito dai suoi inconfondibili sound tribali e partenopei. Sempre nella giornata di sabato ci sarà l’esibizione dell’orchestra giovanile Delfico (ore 12.20) con gli alunni del Liceo Musicale di Teramo coordinati dalla prof.ssa Irene Tella i quali, già noti per premi e riconoscimenti avuti in diversi concorsi nazionali e internazionali, proporranno un ampio repertorio che spazierà da Vivaldi a Piazzolla. A seguire, alle 13.00, ci saranno Max Tempia feat. Massimo Zagonari, musicisti e responsabili del sound di famosi programmi televisivi tra i quali Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica, I Migliori Anni, apprezzati anche per l’incredibile numero di dischi, musiche per fiction e tour che i due musicisti hanno realizzato. Alle 14:20 si potrà assistere alla performance del Duo Bissanti-La Manna, costituito da Francesco Bissanti al pianoforte e Angelo La Manna alla marimba, che si contraddistingue per la rarità della formazione strumentale e per la versatilità nella scelta del repertorio, in quanto realizzano personalmente trascrizioni e riadattamenti di brani originali. Alle 15.20 salirà sul palco il trio 3G Hammond con Glauco di Sabatino (batteria), Fabrizio Ginoble (hammond) e Giovanni Baleani (chitarra) mentre a seguire ci sarà “Musica da camera”, uno spettacolo di canto moderno con brani cantati dal vivo legati tra loro in forma di medley.

La giornata di domenica 24 si aprirà la mattina con le esibizioni dello stimato batterista Federico Paulovich, del duo Christian Grassart & Gianni Di Carlo e di Luca Martelli, conosciutissimo batterista dei Litfiba e di Piero Pelù, peraltro uno dei batteristi italiani più talentuosi attualmente in attività. La sua performance è prevista per le ore 13.20, sempre nel terzo padiglione della fiera.

Il pomeriggio sarà la volta dell’artista partenopeo Giovanni Imparato e Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie Tese (ore 15.20) che prima parteciperà alla demo “L’importanza di essere un cavo” e poi proporrà al pubblico presente due medley musicali dei brani del gruppo che lo hanno reso celebre.

A seguire l’esibizione di Ciro Manna con Marco Galiero (bassista) e Antonio Muto (batterista) e la performance di Maurizio Rolli, che ha partecipato anche alla conferenza stampa di stamattina, e Conspe Big band del “Conservatorio di Pescara” featuring Greg Howe (direttore M. Applebaum). La kermesse si concluderà con l’evento “Dj Awards 2019” curato da Giorgio Santovito che premierà i migliori dj, storici ed emergenti, che attualmente occupano le più prestigiose consolle.

“Ospitare un evento di questa portata nella nostra città – ha commentato l’assessore Viola – è motivo di orgoglio e soddisfazione; il tema oltretutto è molto interessante e credo che le fiere tematiche nazionali e internazionali siano le uniche destinate ad avere successo. E sarà così anche per Musica in Fiera”.

Il ricchissimo programma musicale, sarà accompagnato da una esclusiva esposizione composta da oltre 60 brand nazionali e internazionali, produttori di strumenti musicali. Non mancherà uno spazio dedicato ai dischi grazie alla presenza di Ernyaldisco che offrirà una full immersion in tutti i generi musicali attraverso vinili, 33 e 45 giri, CD e DVD.

Sarà allestita inoltre un’area didattica per bambini con momenti di musicoterapia e corsi di canto; iniziative, queste, che hanno il nobile scopo di avvicinare le giovani generazioni all’affascinante mondo della musica.

Ma non è tutto. Gli ospiti di “Musica in Fiera” potranno partecipare non solo a demo, workshop, conferenze, corsi di formazione ma anche a momenti dedicati all’arte. Di particolare importanza la conferenza “La Musica nell’Arte” curata dalla dott.ssa Valentina Michetti che si terrà domenica 24 (ore 17.00) nella sala Rossa che arricchirà la manifestazione con un singolare viaggio nelle opere d’arte sulle relazioni tra musica e pittura con l’intervento della “Compagnia Virtuosa”, ensemble vocale specializzata in musiche antiche, e la partecipazione del maestro liutaio Mario Vorraro che costruisce e restaura liuti, mandolini e chitarre barocche.

E poi ancora ci sarà il corso “Musica, Arte e Movimento come strumento di integrazione e relazione” curato dal Centro Didattico Musicale, ente accreditato al MIUR per la formazione di insegnanti e del personale scolastico.

Da sottolineare inoltre l’imperdibile seminario riservato agli espositori (sabato 23) di Copywriting e Lead Generation con Massimo Petrucci uno dei più autorevoli formatori al mondo.

Al fine di agevolare i visitatori sarà attivo nelle due giornate un servizio navetta gratuito che partirà ogni mezz’ora dal PalaTricalle e ogni ora dal terminal bus della stazione Centrale di Pescara.