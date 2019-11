Ai Mercatini di Natale di Roccaraso e Campo di Giove sulla Transiberiana d’Italia

Per cinque weekend due partenze al giorno da Sulmona a bordo delle carrozze storiche della Fondazione FS porteranno a vivere la magia del Natale

SULMONA – Tutti i weekend dal 22 novembre fino al 22 dicembre la magia dei mercatini di Natale arriva nel cuore di Roccaraso e Campo di Giove dopo aver viaggiato sulla Transiberiana d’Italia.

Il programma prevede in totale 30 partenze da Sulmona a bordo delle carrozze risalenti agli anni ’30 e agli anni ’50; due al giorno (la prima alle 8.45, la seconda alle 10.30). L’itinerario è molto spettacolare: si risale la Valle Peligna e il Colle Mitra, superando Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di Giove per poi entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella. Si valica la montagna oltrepassando la stazione di Palena per scorrere in quota massima a quasi 1300 metri di quota sugli Altipiani Maggiori Maggiori d’Abruzzo. Dopodichè si arriva a Roccaraso per la prima sosta di giornata: discesa di tutti i viaggiatori per raggiungere il centro del paese lungo via Roma e piazza Leone, a pochi passi dalla stazione, dove sono allestiti i mercatini di Natale. Si riparte nel pomeriggio dalla stazione di Roccaraso alla volta di Campo di Giove per la seconda sosta di giornata: discesa di tutti i viaggiatori per raggiungere in pochi minuti il centro del paese con Piazza Duval e Palazzo Nanni dove sono allestiti i mercatini di Natale. Ripartenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove e rientro a Sulmona.

Per consultare gli orari e per prenotare è necessario collegarsi al sito latransiberianaditalia.com.

La quota di partecipazione per gli adulti è di 42 euro. I bambini da 0 a 4 anni viaggeranno gratis senza posto a sedere (max 1 ogni adulto), da 4 a 12 anni agheranno 26 euro.