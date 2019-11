Fine settimana caratterizzato da tempo variabile. Temperature al di sopra della media stagionale. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo un inizio settimana piovoso, per il weekend non si intravedono per ora perturbazioni particolarmente intense, ma vigerà un regime di spiccata variabilità. Temperature senza grossi scossoni, a tratti in aumento su valori relativamente miti. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 22 novembre

Giornata variabile con nubi irregolari di passaggio, alternate a schiarite talora ampie specie sulle coste. Scarse o nulle le precipitazioni. Temperature stabili o in lieve aumento. Venti moderati di Scirocco al largo, deboli tra Sud e Sudovest sulle zone interne. Mari sino a mossi al largo, poco mossi sottocosta.

Sabato 23 novembre



Giornata in prevalenza soleggiata pur con nubi irregolari di passaggio. Aumento della copertura dalla sera a partire da Ovest ma senza particolari precipitazioni. Temperature in lieve aumento.

Domenica 24 novembre

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Dalla sera lenta attenuazione dei fenomeni. Venti deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2400 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (22, 23 e 24 novembre)

Pescara VEN – min 11° max 15° SAB – min 11° max 17° DOM – min 14° – max 17°

Chieti VEN- min 6° max 14° SAB – min 6° max 16° DOM – min 11° max 15°

Teramo VEN – min 6° max 17° SAB – min 6° max 14° DOM – min 11° max 14°

L’Aquila VEN – min 5° max 11° SAB – min 6° max 14° DOM – min 10° max 13°



