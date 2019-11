Cosa fare a Teramo nel weekend? In Accendiamo il Natale a Mutignano, gli spettacoli teatrali e i live musicali

TERAMO – Al centro del quarto weekend di novembre nel teramano ci sono gli appuntamenti collegati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ma non vanno tralasciate i primi mercatini di Natale, gli spettacoli teatrali e i live musicali.

A Mutignano, frazione di Pineto, si accende il Natale: mercatini, stand di artigianato, angoli ristoro e street food, musica e spettacoli itineranti, il tradizionale presepe artistico, e, soprattutto, migliaia di luci. Aria di Oktobervest e di Baviera a Silvi dove si svolge il NovemBeer Fest.

Venerdi al Teatro Comunale di Teramo si celebra il decennale dalla scomparsa di Alda Merini con Dio arriverà all’alba – Omaggio ad Alda Merini, scritto e diretto da Antonio Nobili. un lavoro biografico originale e emozionante, in scena non solo la poesia, ma soprattutto il quotidiano della “poetessa dei Navigli”. Sabato e domenica va invece in scena Quartet, con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni e con Erica Blanc. Una commedia ambientata in Italia, culla del bel canto, con protagonisti quattro grandi interpreti d’opera. Famosi, energici, irascibili e, insieme, divertenti, vivono ospiti in una casa di riposo.

Per la musica, sabato al Mya di Colonnella arriva in concerto Alan Sorrenti: una occasione per riascoltare i brani che negli anni ’70 sono stati tra i più grandi successi commerciali. Tra i tributi si segnalano quello dei Jolly Blu a Max Pezzali e 883 a Baraonda di Silvi e quello a Fabrizio De Andrè al Teatro Comunale di Atri.

Si balla al BluMax di Tortoreto, al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo e al Gattopardo di Alba Adriatica. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Silvi NovemBeer Fest

Venerdì 22 novembre

Dio arriverà all’alba – Omaggio ad Alda Merini

Il tributo dei JollyBlu a Max Pezzali e 883 al Baraonda di Silvi

Il venerdì sera de Victory Pub a Roseto degli Abruzzi

Si balla latino al Blu Max di Tortoreto

Si balla latino al Mya in Val Vibrata

Sabato 23 novembre

Tributo a Fabrizio De Andrè al Teatro Comunale di Atri

Combat Folk Tour a Silvi Marina

Alan Sorrenti in concerto al Silver Moon a Colonnella

Si balla latino al Mamboking a Torricella Sicura

Domenica 24 novembre

Accendiamo il Natale a Mutignano

Quartet in scena al Teatro Comunale di Teramo

Davide Toffolo al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata

Adoro, la domenica Dolce & co a Mosciano Sant’Angelo

Cena spettacolo al Novavita Beach a Giulianova