Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (22 – 24 novembre)

Quali serate trovare il 22, 23 e 24 novembre 2019 a Pescara per divertirsi? Disco, latino, swing, liscio, per un weekend speciale

PESCARA – Quarto fine settimana di novembre 2019. Siamo però a segnalarvi i appuntamenti della movida a Pescara del 22, 23 e 24 novembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 22 novembre

Venerdì caraibico alla discoteca Moma di Collecorvino: ospiti durante la serata con i loro Show Siler Dance e Street Dance Company. Due aree per ballare: Area 1 Caraibico, Area 2: Reggaeton/disco. Al Natura Club nuova serata AyVamos, l’originale serata dedicata ai ritmi infuocati del Reggaeton, con le selezioni musicali di Dirty Mo’ e Elduequesabe presentano Barrio Fino. Quest’anno nell’Area 1 si balla Reggaeton, Dembow, UrbanLatino mentre l’Area 2 è dedicata a Hip-Hop, Dancehall e Trap. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Al Piano Terra serata “Why not?”, aperitivo cenato e disco con Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Noche Latina al Megà che il venerdì dunque farà ballare caraibico con in consolle la musica dei djs Lomitos, Valter e Pirata. Al Nettuno nuovo appuntamento con Atmosfera in “Sette sfumatura di Nettuno”, secondo dei sette eventi del venerdì commerciale con cena a dopocena.



Al Cutty Sark torna “Arrogante” cena e disco con in consolle Claudio Corna, Nicola Simone; opite speciale Stefano Camilli con il suo violino magico. Omaggio donna entro le 00.30. Al Camuzzi Bistrot nuovo appuntamento Boom: cena con dj Pietro Falcone e disco con djs Pele; voice Biscotto. Da Vini e Oli il Jak Johnson dj set. Al Bizarre CosciaFunk: funky e Soul. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Valerio Grottoli tj. Venerdì al Magika con la musica disco anni ’70, ’80 e ’90. Milkshake al Covent Garden in compagnia di dj Cost: i ballano trap e reggaeton.

Sabato 23 novembre

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera, Favelas de Rio. International tour. Noche reggaetton toda al femminil. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Jonathan Steri, Pino Titta, Andrea Germani e Pelè. Club Zero 11 presenta Back to Basics con Bihn e Dayayu. Cantieri Disco e Natura Club presentano Combination: line up formata da Anabel Sigel. Alla discoteca Magika serata Madame, con cena e disco.

Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa. Al Fico’s Disco Latin Club Diciamo no alla violenza sulle donne: show solo al femminile in compagnia delle migliore cuole d’Abruzzo. Il Nettuno beach propone la cena Giardino d’inverno oltre alla consueta serata latino – reggaeton in compagnia dei djs Damiano Almonti e Caliente.

Al Bizarre Vescovo dj set. Da Vini e Oli Bubblegum Party con le selezioni di dj Vangelis.

Al Momà a Collecorvino cena, live degli Aura e nuova serata Dance Anni 70 80 90 in compagnia dei djs Luca Di Carlo e Pino Corneli. Possibilità di aperitivo cenato; ingresso omaggio uomo/donna. Al Groove nuovo appuntamento con Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan. Al Cutty Sark torna La Fanatica: Reggaeton, Moonbahton e Latin House. A Montesilvano l’Unicentro presenta una nuova serata danzante in compagnia di Liscio Simpatia.

Domenica 24 novembre

Si balla all’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio ore 16.30 con i balli di gruppo no stop thè e dolcetti per tutti, e dalle 20.30 anche liscio con possibilità di cenare con menù alla carta. Sarà presente l’Orchestra Adamo & Dolores. Musica brasiliana con la Beto Banda da Vini e Oli. Matinee cubano con stage e serata all’Avenida di Montesilvano. Allo Swing Craze Club Shim Sham per tutti.