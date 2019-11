L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del quarto weekend di novembre nell’aquilano ci sono i primi mercatini di Natale, i live musicali e le tante serate disco. Senza trascurare gli appuntamenti collegati al Black Friday e alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A Campo di Giove primo appuntamento con i Mercatini di Natale che quest’anno saranno ancora di più grande, in quanto ci saranno piu espositori con prodotti enogastronomici locali e tanti articoli di artigianato. Primi mercatini anche a Roccaraso. Entrambe le località potranno essere raggiunte con la Transiberiana d’Italia.

Per gli amanti del teatro si segnala Quartet, con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni e con Erica Blanc, in scena al Teatro Caniglia di Sulmona. Una commedia ambientata in Italia, culla del bel canto, con protagonisti quattro grandi interpreti d’opera. Famosi, energici, irascibili e, insieme, divertenti, vivono ospiti in una casa di riposo.

Per la musica si ricordano il tributo dei Making Movies ai Dire Straits alla Birreria Gran Sasso e quello dei Reddot ai Red Hot Chilli Peppers al Monthy’s Irish Pub, entrambi a L’Aquila; ad Avezzano Concerto Gospel per Santa Lucia.