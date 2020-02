Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (14-16 febbraio)

Cosa fare nel fine settimana dal 14 al 16 febbraio 2020 in Abruzzo? In primo piano il teatro con Marco Papa, Giancarlo Giannini e Giorgio Pasotti

REGIONE – Cosa ci propone il terzo weekend di febbraio 2020? Tempo di San Valentino e di Carnevale. Se non avete ancora deciso cosa fare, vi proponiamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi, suddiviso per province e costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

MOSTRE – Presso Nero – La Factory a Pescara si potrà visitare il progetto fotografico “Leave me now, return tonight” di Sabrina Caramanico. Da sabato al Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara la mostra di Paolo Dell’Elce “Vite minori” che resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 15 marzo 2020 negli stessi orari di apertura del museo. A Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

SAN VALENTINO – Per gli eventi legati a San Valentino si rimanda all’apposita sezione.

CARNEVALE – Sabato a Castelli, in onore della festività romana dei Lupercali (in latino per l’appunto Lupercalia), che sono all’origine della festa degli innamorati, con fuoco, musica, arte e magia festeggeremo un San Valentino alternativo. Domenica alle ore 15 grande apertura del Carnevale di Francavilla al mare; terza edizione del Carnevaletto di Perano

TEATRO – Venerdì alle 21 al Teatro Off-Limits a L’Aquila va in scena Cosa beveva Janis Joplin?; al Teatro maria Caniglia di Sulmona Il Misantropo, al Teatro Talia di Tagliacozzo L’uomo, la bestia e la virtù. Sabato alle ore 21 al Teatro Massimo di Pescara torna l’ultimo film doppiato da Marco Papa dal titolo “Basctardi con la sct” mentre al Teatro Gianni Cordova la Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale Estrodestro è lieta di presentare Directors. Al Teatro Marrucino di Chieti va in scena l’anteprima nazionale di Hamlet con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio. Per la stagione artistica del “Teatro Sirena” di Francavilla al Mare, con la direzione artistica del Maestro Davide Cavuti, invece, appuntamento d’eccezione con il Recital“Le parole note”.

CONCERTI – Tante le proposte musicali on tributi a grandi artisti nazionali e internazionali. Tra quesste spiccano lo spettacolo Io, tu e Lucio, dedicato a Lucio Battisti, in programma sabato alle ore 21 nella sala 1 del Teatro Massimo. Contemporaneamente, al Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo Federico Sirianni presenterà Buon Compleanno Faber, omaggio a Fabrizio De Andrè.

ENOGASTRONOMIA – Domenica all’Aurum prende il via “Viva la Vite – Artigiani del Vino”, giunta alla sua 3ª edizione, è una fiera mercato di vini artigianali, la cui missione è quella di valorizzare le aziende che operano con onestà e trasparenza nel rispetto della natura e dei suoi cicli esprimendo, ognuno a suo modo, i diversi terroirs

SPORT – I più sportivi potranno effettuare tutti i giorni una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso. Si inizierà l’attività spiegando il funzionamento della motoslitta ed il comportamento da tenere durante tutta la durata del percorso. Dopodichè si sosterà prima sulle sponde di una sorgente naturale e poi nel bosco e per ammirare e fotografare da vicino il magico paesaggio invernale. In alternativa domenica si può ciaspolare sull’altopiano del Voltigno con degustazione finale degli arrosticini di Villa Celiera.

DISCO – Tra le occasioni di ballo. Per quanto riguarda la movida pescarese, rinviamo all’articolo dedicato. Venerdì si balla al BluMax di Tortoreto, al Poker a Lanciano e al Bambola 2.0 a L’Aquila. Sabato al Mya in Val Vibrata, al Mamboking a Torricella Sicura, al Gattopardo ad Alba Adriatica, all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo, al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica a Pizzoli. Domenica caraibica all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro, al The Hostel a Chieti Scalo e all’Arhea Latina a Vasto.

CINEMA – Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto le novità della settimana e la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo. Sabato lle ore 16 al Multiplex Arca di Villa Raspa di Spoltore dove verrà proiettato “Si vive una volta sola” sarà ospite Carlo Verdone, accompagnato da Rocco Papaleo e Max Tortora.