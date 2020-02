Cosa fare a Pescara nel weekend dal 14 al 16 febbraio 2020? In primo piano Viva la vite, lo spettacolo di Marco Papa e l’incontro con Verdone

Tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia anche nel terzo weekend di febbraio. Non avrete che l'imbarazzo della scelta tra spettacli teatrali, fiere, presentazione di libri o live musicali.

Eventi di più giorni

Presso Nero – La Factory a Pescara si potrà visitare il progetto fotografico “Leave me now, return tonight” di Sabrina Caramanico.

Venerdì 14 febbraio

Per gli eventi legati a San Valentino si rimanda all’apposita sezione. Alle 17 presso I luoghi dell’anima Luigi Pruneti, Rettore dell’ Ateneo Tradizionale Mediterraneo, saggista e studioso di esoterismo, presenta la sua raccolta di poesie Il vento e la cetra.

Sabato 15 febbraio

Alle ore 16 al Multiplex Arca di Villa Raspa dove verrà proiettato “Si vive una volta sola” sarà ospite Carlo Verdone, accompagnato da Rocco Papaleo e Max Tortora. Alle 17.30 a La Feltrinelli Remo Rapino presenta Vita, morte e miracoli Liborio Bonfiglio. Alle 18 inaugurazione della mostra di Paolo Dell’Elce “Vite minori” che resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 15 marzo 2020 negli stessi orari di apertura del museo. Alla Libreria Mondadori Point Fabrizio Fanciulli presenta “L’uomo di legno” mentre al Mondadori Bookstore Francesca Pieri presenta Bianca. Dopo il sold out del 29 novembre al Teatro Massimo, e il successo al Teatro d’Annunzio il 29 agosto sono pioviute tante alle 21 al Teatro Massimo torna l’ultimo film doppiato da Marco Papa dal titolo “Basctardi con la sct”. Nella Sala 1, inece, andrà in scena Io e tu e Lucio, lo spettacolo in due atti dedicato a Lucio Battisti. Al Teatro Gianno Cordova la Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale Estrodestro è lieta di presentare Directors. Il Diavolo e L’Acquasanta porporrà una serata all’insegna del buon cibo e della musica in compagnia dei Fabulous Wood. Dalle 23 al Loft 128 di Spoltore i Pensieri positivi proporranno i genadi successi di Jovanotti.

Domenica 16 febbraio

Alle 9.30 alla Nave di Cascella partenza di Bicinbici. All’Aurum prende il via “Viva la Vite – Artigiani del Vino”, giunta alla sua 3ª edizione, è una fiera mercato di vini artigianali, la cui missione è quella di valorizzare le aziende che operano con onestà e trasparenza nel rispetto della natura e dei suoi cicli esprimendo, ognuno a suo modo, i diversi terroirs. Dalle 17 al Museo delle Genti d’Abruzzo visita laboratorio per bambini dai 9 ai 12 anni. Dalle 19.30 presso la Scuola Macondo concerto di Dario Sansone, leader e autore della folk band napoletana Foja!