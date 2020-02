Fine settimana dal 14 al 16 febbraio con condizioni di tempo stabile e soleggiato Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Stando a quantoaffermano i meteorologi, il weekend dal 14 al 16 febbraio dovrebbe trascorrere all’insegna di condizioni nel complesso stabili e soleggiate. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 14 febbraio



Previto il passaggio di un modesto e veloce impulso instabile di origine atlantica che tra la notte e il mattino potrà determinare il transito di qualche rovescio ma con successive ampie schiarite già dal pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione. Venti in temporanea rotazione dai quadranti settentrionali, ma tendenti a disporsi da Ovest entro la notte. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 15 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 16 febbraio

Persiste l’alta pressione, che abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato dappertutto. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (14, 15 e 16 febbraio)

Pescara VEN – min 9° max 15° SAB – min 8° max 13° DOM – min 6° – max 15°

Chieti VEN- min 4° max 15° SAB – min 3° max 13° DOM – min 0° max 16°

Teramo VEN – min 5° max 15° SAB – min 3° max 13° DOM – min 1° max 15°

L’Aquila VEN – min 6 max 12° SAB – min 3° max 11° DOM – min 0° max 13°



