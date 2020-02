Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (14-16 febbraio)

Quali serate trovare il 14, 15 e 16 febbraio a Pescara per ballare e divertirsi? Disco, latino, milonga, swing per un weekend speciale

PESCARA – Terzo fine settimana di febbraio 2020 con incluso San Valentino. Come di consueto, sono tante le occasioni per ballare e divertirsi. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 14, 15 e 16 febbraio ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 14 febbraio

Alla Discoteca Momà a Collecorvino due aree per ballare: Area 1 Caraibico, Area 2: Reggaeton/disco. Ingresso donna omaggio fino alle 23.30. Al Natura Club serata speciale di San Valentino, con un’esclusiva selezione musicale di Reggaeton e Urban Latino con Dirty Mo’, B3LM e Madzooka. Alla discoteca Magika di Spoltore si balla in compagnia della musica Anni 70, 80 e 90. A Il Marchese del Brillo si balla con il dj set di Mick Del Grosso. Da Vini e Oli cena di San Valentino a lume di candela e poi balli scatenati nel lovissimo party di Umberto Palazzo DJ. All’Unicentro di Montesilvano tango con Sebastian Fernandez e Victoria Scolari. Al Camuzzi Bistrot San Valentino cena e dopo cena con dj Pietro Falcone, dj Pelè, dj Marco La Sorda, vj Biscotto e tutto lo staff. Valentine’s Day al Nettuno Beach: cena e musica co Damiano e Cesare Sampo. A Bizarre Club Blacbox Travel:un viaggio a 360 gradi intorno alla black music, intorno alla storia di Blackbox Crew ed ai suoi 11 anni di militanza in città: dal reggae, alla golden age, dall’ UK sound alla trap USA



Sabato 15 febbraio

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Joe T Vannelli. Club Zero 11 presenta Back to Basics con i djs Claudio Coccoluto e Luca Vera. Alla discoteca Magika serata Madame disco con il dj Alessandro Marini; voice Fabio Emme. Cantieri Disco e Natura club presentano Francisco Allendes e Mazu.

Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa in compagnia dei djs Valter, Lomitos e Pirata. Fico’s Disco Latin Club presenta lo Omo Olorun School. Al Nettuno beach club musica caraibica e reggaeton nella serata “Rompemo la fiesta”; cena Giardino d’inverno e disco con Caliente e Almonti. Cutty Sark presenta La Fanatica: moombathon, reggaeton, latin house. Ingresso omaggio donna entro l’1.00.

Alla discoteca Momà a Collecorvino cena spettacolo in compagnia del comico Nduccio; a seguire disco con i djs Luca Di Carlo e Pino Corneli. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo in compagnia di Liscio Simpatia. Cena, karaoke e disco al Camuzzi Bistrot. Da Vini e Oli Lou Q dj set. Al Bizarre Blackbox Flow; da Chupa La Chupiteria Rene Love sings mentre a Il Marchese del Brillo si balla con dj Vangelis. Psicoanalisi live set al Bloom.

Domenica 16 febbraio

Si balla all’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio, ore 16.30, con i balli di gruppo no stop thè e dolcetti per tutti, e dalle 20.30 anche liscio con possibilità di cenare con menù alla carta. Saranno presenti Adamo e Dolores. Beto Banda live da Vini e Oli.