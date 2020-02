Eventi a L’Aquila: weekend dal 14 al 16 febbraio 2020

Cosa fare nel fine settimana dal 14 al 16 febbraio 2020 a L’Aquila e dintorni? In primo piano live musicali, teatro e presentazione libri

L’AQUILA – Tanti gli eventi a L’Aquila e provincia anche nel terzo weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, teairo e serate disco per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Tutti i giorni si potrà efffettuare una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso per ammirare lo splendido paesaggio innevato da una prospettiva selvaggia e naturalistica: quella del bosco.

Venerdì 14 febbraio

Per gli eventi legati strettamente a San Valentino si invita a consultare l’apposita sezione Allle 18.30 alla Libreria Polarville Maria Teresa Giudici preenta il Re di carta. Alle 21 al Teatro Off-Limits a L’Aquila va in scena Cosa beveva Janis Joplin?; al Teatro maria Caniglia di Sulmona Il Misantropo, al Teatro Talia di Tagliacozzo L’uomo, la bestia e la virtù.



Sabato 15 febbraio

Per gli amanti della vita all’aria aperta si segnala la ciaspolata al Passo Godi. Dalle 17 presso il Centro Giovani di Sulmona presentazione del libro “Cronache della restanza”.Dalle 17.30 alla Libreria Colacchi a L’Aquila Luca D’Ambrosio illustra il suo libro Musica miglrante all’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo. Dalle 19 aperitivo acustico in compagnia dei The Colleaugues all‘Oronero a L’Aquila. Ale 21 al Bliss a L’Aquila arribano i The Cripple Bastards. Si balla al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica di Pizzoli. Serata caraibica al Movi Dance a L’Aquila.

Domenica 16 febbraio

A partire dalle ore 17 pomeriggio da favola con bambini e genitori al Mondadori Bookstore di Avezzano. Dall 17.30 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona concerto dell’Orchestra d’archi Harmonia Nobile