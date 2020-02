Eventi a Chieti: weekend dal 14 al 16 febbraio 2020

Cosa fare nel weekend dal 14 al 16 febbraio nel teatino? In evidenza il teatro con Giancarlo Giannini, Giorgio Pasotti, Mariangela D’Abbraccio

CHIETI – Tanti gli eventi a Chieti e provincia anche nel terzo weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra spettacoli teatrali, musica dal vivo e, per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 14 febbraio

Per gli eventi strettamente legati a San Valentino si rimanda all’apposita sezione. A partire dalle ore 20 presso la Torre della Loggia di Ortona a mare, per un San Valentino diverso, Valentina Muzii ci racconterà l’amore nell’arte con una conversazione multimediale tra arte e cultura. Dalle ore 21.30 il Fall Winter Music di FuoriCorso di Chieti propone la migliore musica italiana eseguita con arrangiamenti ricercati con i Wild Acoustic Trio. Alle 22 al Club House arriva per la prima volta a Chieti l’artista reggae italiano Nico Royale in versione acustica. Dalle ore 22.30 alla Birreria La Porta di Lanciano canzoni d’amore e di odio, da Dylan a Cohen, da De Andrè e De Gregori, dalla chanson francese alla malinconica allegria cubana.

Sabato 15 febbraio

Dalle 17 alla Caffetteria Fenaroli di Lanciano il live dei Cuneman Quartet. Dalle ore 20 all’Enoteca Il trionfo di Bacco a Chieti “21 poesie invece di chiederti come stai” è un reading concerto incentrato sull’esecuzione, in rigorosa chiave acustica, di brani della migliore canzone d’autore italiana, da De André ai giorni nostri, passando per Tenco. Dalle 16 al Museo Archeologico La Civitella laboratorio per bambini dai 6 anni in su. A Palazzo Lepri a Chieti si balla in compagnia del dj norvegese Bjorn Torske. Alle 21 al Teatro Marrucino di Chieti va in scena l’anteprima nazionale di Hamlet con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio. Per la stagione artistica del “Teatro Sirena” di Francavilla al Mare, con la direzione artistica del Maestro Davide Cavuti, invece, appuntamento d’eccezione con il Recital “Le parole note”. Si gioca a Il cervelone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare. Al Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo Federico Sirianni presenta Buon Compleanno Faber. Alle 22 i Terzacorsia tornano al The Hostel di Chieti con le hits di David Bowie. A partire dalle ore 22 serata flamenco all’AmenaBarCafè di Vasto. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo i Back to the Swing suoneranno brani di pop italiano e straniero, cantautori italiani, rock italiano e straniero, blues & Soul, dance music 70/80/90/2000 e ultimi successi italiani e stranieri.

Domenica 16 febbraio

Alle ore 15 grande apertura del Carnevale di Francavilla al mare; terza edizione del Carnevaletto di Perano. Dalle ore 18 il giornalista sportivo MassimoCastellani presenta “Un calcio al razzismo. 20 lezioni contro l’odio” al Centro d’Abruzzo a san Giovanni Teattino. Alle 18.30 presso l’Auditorium Scuola Civicaa quinto appuntamento con il SanGiò Jazz Festival: lezione-concerto del Luigi Biasioli Trio. Dalle 21 si gioca a Il cervellone quiz allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo.