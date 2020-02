Cosa fare a Teramo nel weekend dal 14 al 16 febbraio 2020? In primo piano spettacoli teatrali, live musicali e le serate disco

TERAMO – Tanti gli eventi a Teramo e provincia anche nel terzo weekend di febbraio, soprattutto per gli amanti del teatro, della musica e del ballo. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Teramo in costante aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Mostre

A Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

Venerdì 14 febbraio

Per gli eventi strettamente legati a San Valentino si rimanda all’apposita sezione. Alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Il Barbiere di Siviglia. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto e al Mya in Val Vibrata.

Sabato 15 febbraio

A partire dalle ore 21 all’Hotel Cristallo di Giulianova concerto al pianoforte di Fabrizio Ottaviucci. Alle 21 Dolce and co di Mosciano Sant’Angelo torna la cena spettacolo cantata e ballata Al Teatro Comunale di Atri arriva la Buona compagnia teatrale di Rurabilandia con lo spettacolo più bello del mondo: Et Voilà! Il Circo delle Emozioni. A Mosciano Sant’Angelo lo show “Quelli della parolaccia”, con la comicità tipica romana al Tranqi Pub e cena spettacolo al Dolce and co. A Castelli, in onore della festività romana dei Lupercali (in latino per l’appunto Lupercalia), che sono all’origine della festa degli innamorati, con fuoco, musica, arte e magia festeggeremo un San Valentino alternativo. Si balla in compagnia della musica Anni 70, 80, 90 alla discoteca Mya in Val Vibrata, latino al Mamboking di Torricella Sicura e al Gattopardo di Alba Adriatica e commerciale all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo.

Domenica 16 febbraio

Alle ore 17 al Teatro Comunale di Atri va in scena A teatro con mamma e papà, le peripezie. Dalle 20.30 Opening AperiSunday al Novavita Beach di Giulianova. A partire dalle ore 21.30 Johnny’s live all’Hangar 72 di Tortoreto. In serata si balla al Pin Up di Mosciamo Sant’Angelo.