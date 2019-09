Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (13-15 settembre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? Feste di Settembre a Lanciano, concerti e appuntamenti enogastronomici

Al centro degli appuntamenti di questo secondo fine settimana di settembre in Abruzzo ci sono i concerti e le sagre, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche. A Lanciano la 186° edizione delle Feste di settembre proporrà nuovi eventi di musica, danza, spettacolo, giochi per bambini ed enogastronomia.

CONCERTI – Sarà la musica la grande protagonista degli ultimi giorni a Lanciano della 186° edizione delle Feste di settembre, in attesa della serata di chiusura di lunedì che vedrà sul palco Malika Ayane. Sabato, sul palco allestito in piazza Plebiscito salirà Francesco Baccini, domenica toccherà a Max Gazzè. Dopo l’evento più chiacchierato dell’estate, il Jova Beach party che sabato scorso sulla spiaggia di Montesilvano ha registrato oltre trentamila presenze e infiammato il pubblico, un altro grande interprete della musica italiana arriva a Pescara. Si tratta di Enrico Ruggeri che sarà all’Arena del Mare in concerto gratuito, in occasione della Festa della Rivoluzione. Contemporaneamente il Tutta la vita Tour dei Nomadi farà tappa a Torrebruna, in località Guardiabruna: cinquantacinque anni di successi tutti in una notte per celebrare la storia della band più longeva del panorama artistico italiano.

Venerdì sera a Isola del Gran Sasso fa tappa il Summer Tour di Bandabardò, che con i suoi oltre 1500 concerti e con ben venticinque anni di attività appena compiuti può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Domenica a Città Sant’Angelo trentaeiesima edizione della Sagra dell’Uva, organizzata dal Comune in collaborazione con le aziende vinicole partecipanti e inserita nel cartellone degli eventi della Festa Patronale e del Perdono.

A Rosciolo de’ Marsi, nona edizione di Saperi e sapori del Velino, un percorso narrativo che coinvolge tutto il pubblico con l’obiettivo di valorizzare il territorio, facendone conoscere le eccellenze. Presso le aziende aderenti alla seconda edizione della manifestazione di carattere nazionale Caseifici Agricoli Open Day 2019 si potranno invecedegustare latte e formaggi e visitare fattorie. Per la quarta volta la Magica Notte Di Introdacqua torna per catapultare i partecipanti in un ambiente ricco di misticismo ed esoterismo: operatori olistici, artigiani, stand gastronomici, convegni e molto altro.

Quinta edizione ad Arsita del Bivio Beer Fest, dove poter degustare specialità tedesche annaffiate da fiumi di birra bavarese. Presso il Parcheggio del Terminal di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, End Summer Festival, con stand gatronomici, musica e divertimento per tutti. Festeggiamenti in onore di Sant’Eufemia ad Alba Adriatica: ricco programma civile accanto a quello religioso con fuochi d’artificio, giochi per bambini e per ragazzi, serate gastronomiche e musica dal vivo.

FESTE PATRONALI – Feste Patronali a Catignano in onore dell’esaltazione della Santa Croce e della Beata Maria Vergine Addolorata. Ricco il programma civile che va ad affiancarsi a quello religioso.

MOSTRE – A Palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21. Dal 15 settembre fino al 12 ottobre presso la Sala Polifunzionale Arnaldo Leone a L’Aquila Mostra tributo a Bauhaus: una serie di riproduzioni di manifesti, fotografie d’epoca, appunti e documenti di vario genere, prodotti durante gli anni di vita della famosa scuola tedesca

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. L’inizio dell´autunno è la stagione degli amori dei cervi. L’escursione a Sant’Eufenia a Majella, quella sui Laghi di Scanno e Villalago permetteranno di ascoltarne il bramito e con un colpo di fortuna di vederli mangiare la fresca erba dei prati.

DISCO – Nel teramano si balla ancora al Mito Dancing a Tortoreto; ultima notte a La Playa a Giulianova e al Gattopardo ad Alba Adriatica. Per la movida pescarese si segnala la sezione dedicata.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.