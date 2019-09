Jovanotti, l’Abruzzo si sente! [FOTO]

L’evento dell’estate abruzzese è riuscito al meglio, Lorenzo Cherubini mattatore del Jova Beach Party con una performance da vero showman

MONTESILVANO – Una giornata che in molti non dimenticheranno. Sabato 7 settembre una data che lascerà il segno per tanti fattori e che probabilmente porta anche una ventata di speranza per il futuro. La certezza è quella che quando le cose vengono organizzate bene tutto fila dritto anche se le difficoltà non sono mancate né prima né durante la lunga giornata di festa. Oltre 30mila persone…ma il numero cresce aggiungendo i circa mille dello staff del Jova Beach Party e l’imponente dispiegamento delle Forze dell’Ordine e di volontari.

Fans in fila sin dalla mattina per guadagnarsi i migliori posti sotto al palco, pomeriggio con Jovanotti che dopo aver “celebrato” un matrimonio continua a intrattenere i fans vestendo gli abiti del conduttore. Dagli Ackeejuice Rockers passando per Albert Marzinotto, Andro Dj, i Pinguini Tattici Nucleari e la brasiliana Flavia Coelho che ha conquistato tutti con il suo sound. Ha preceduto l’apertura del concerto il bel djset di Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro ma anche abile in consolle.

Tempo poco clemente durante la sua performance con una leggera pioggerella che ha preso corpo intorno alle 20 ha costretto l’abile staff del palco a fare i salti mortali per salvaguardare la strumentazione con tendoni e copertura ma nello stesso tempo consentire in tempi davvero brevi la prosecuzione della serata. In realtà non c’è stata mai una vera a propria interruzione con Jovanotti nelle vesti di abile “capitano” a usare ironia e coraggio quando senza strumenti trascina la folla intonando alcune strofe di “Piove“.

Prova di maturità del pubblico che con grande compostezza ha resistito alla pioggia chi munendosi di kway chi con i teli mare, ma restando al proprio posto, senza creare tensioni e facili allarmismi. E così, dopo la perturbazione alle 20.30 lo show può partire sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”. Un avvio subito carico di energia con “Ragazzo fortunato”, “Estate” e “Gli immortali”.

Quindi inizia la speciale di dj set del cantante che ripercorre gli anni ’80, ’90 fino ai giorni d’oggi alternando celebri brani internazionali con le sue canzoni. Un ritorno al passato, al primo Lorenzo Cherubini che ha conquistato con la sua maestria come dj. Tra i brani ricordiamo “Megamix”, “Prima che diventi giorno”, “Tutto l’amore che ho” e ancora “Ritorno da te”, “Un raggio di sole”, “Il sole sorge di sera” così come i brani del primo Lorenzo da “Gimme five” a “La mia moto”, “Ragazzo fortunato” e tanti altri.

Tra i momenti del “fuori programma“, in questo viaggio planetario tra suoni, musiche e tradizioni troviamo quello con l’Orchestra Popolare del Saltarello di Penna Sant’Andrea che ha fatto conoscere all’artista romano musica, danza e costumi d’Abruzzo. Una terra da lui tanto amata come ha affermato anche nel suo “intimo” discorso con il pubblico. Un popolo orgoglioso che ha saputo reagire alle avversità della vita (citando il dramma del terremoto): “Non c’è differenza tra tipi di musica, serve a tirar fuori tutto il veleno dal corpo a curare lo spirito. Il Salterello è una danza antichissima di questa terra magica piena di emoziona, piena di storie e coraggio. Ho sempre ammirato questo negli Abruzzesi dopo il terremoto, vi meritate tutte le feste del mondo! La musica serve a unirci è come il mare che unisce, come il sangue che ci scorre dentro. Mi sono commosso, emozionato e … vorrei ricominciare!“.

Nel corso della lunga serata collegamento speciale in diretta a Roma per seguire il live dei The Giornalisti, con cui ha provato invano a creare un’interazione. Ospite della serata anche Gabriele Muccino che ha partecipare al brano “L’estate addosso” scatenandosi insieme al Jova.

Non sono mancati momenti più riflessivi con i brani “Mi fido di te” ma soprattutto “Serenata rap”, “Al chiaro di luna”, “A te” e “Fango” con il quale, alle 23.52, visibilmente commosso si è stretto in un immenso abbraccio con il pubblico ringraziando tutti per la riuscita dello spettacolo.

“Le cose non si devono non fare, si devono fare, bene si ma si devono fare” una delle frasi che riassume un po’ il coraggio di questo tour e la forza di non arrendersi mai.

SCALETTA DEL CONCERTO DI JOVANOTTI DEL 7 SETTEMBRE 2019 A MONTESILVANO

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Ragazzo fortunato

Estate

Gli immortali

Nuova era

Megamix

Prima che diventi giorno

Tutto l’amore che ho

Un raggio di sole

Il sole sorge di sera

Gimme five

Coraggio

Le canzoni

Sabato

La notte dei desideri

Sbam!

Serenata rap

Chiaro di luna

Mi fido di te

Bella

L’ombelico del mondo

Una tribù che balla

Muoviti muoviti

Non m’annoio

La mia moto

A te

L’estate addosso

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

Fango

Foto di Giada Di Blasio