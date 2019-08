Eventi Abruzzo Settembre 2019

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Settembre 2019? Feste Patronali, sagre per riscoprire i sapori della tradizione e concerti

A settembre sono ancora tante le feste patronali e le sagre in occasione delle quali poter riscoprire le ricette della tradizione e ascoltare musica dal vivo. Settembre è il mese della Festa in onore della Madonna di Loreto a Pacentro, in occasione della quale si corre la tradizionale e storica (quest’anno giunge alla sua edizione numero 569) Corsa degli Zingari. Ma è anche quello delle Feste di Lanciano, all’insegna della tradizione; quello della chiusura delle Feste Patronali di Trasacco in onore dei santi Cesidio e Rufino Martiri, delle Feste Patronali di Casalbordino e di quelle di Manopello Scalo in onore di Sant’Antonio. In queste occasioni al programma religioso si affiancherà un ricco programma civile, con concerti di grandi artisti di cui parleremo più avanti.

EVENTI SETTEMBRE 2019 : Pescara – Chieti – L’Aquila – Teramo | CONCERTI – SAGRE

Nel centro storico di Roccacasale torna l’appuntamento con Borgo di Fate, l’evento che si propone come obiettivo quello di rappresentare miti e leggende tramandati nel tempo su fate, streghe ed elfi ma che dà anche spazio all’enogastronomia con più punti ristoro dove poter assaggiare vini locali e pietanze caratteristiche del paese. A Santo Stefano di Sessanio quarantanovesima Sagra della lenticchia, dove poter degustare lenticchie ma anche tanti altri piatti della tradizione. A Castelnuovo Vomano terza Sagra de li pipindune con specialità a base di peperoni e musica dal vivo. A Mosciano Sant’Angelo edizione numero sessantadue di Uva Viva Uva, con degustazioni di vini e prodotti locali. Nel borgo medievale di Notaresco nuovo appuntamento con Abruzzo Irish Festival, l’autentico festival irlandese in terra d’Abruzzo. A Tornareccio torna Regina di Miele, la mostra mercato che nasce come promozione del territorio e delle sue eccellenze. A Torricella Sicura venticinquesima Sagra del minestrone alla torricellese, pecora alla callara e prodotti locali, per riscoprire e valorizzare la cultura contadina di un tempo. Prima edizione a Tagliacozzo del Wine Art festival: enogastronomia e cultura. A Rosciolo de’ Marsi appuntamento con Saperi e sapori del Velino, tra stand enogastronomici, cantine aperte, artigianato, musica ed intrattenimento.

Passiamo alla musica, che porterà in Regione tanti affermatissimi artisti. Domenica 1 in piazza Duomo a L’Aquila appuntamento con la grande musica d’autore di Fabio Concato e le atmosfere sofisticate di Paolo Di Sabatino e del suo Trio mentre a Trasacco i Ricchi e Poveri porteranno sul palco la loro consueta e irresisistibile allegria. Martedì 3 il Tutta la vita Tour dei Nomadi farà tappa a Casalbordino. Sabato 7 sarà il giorno del Jova Beach Party a Montesilvano, l’evento più chiacchierato dell’estate mentre Roby Facchinetti sarà a Manoppello Scalo con il suo tour Inseguendo la mia musica. Domenica 8 Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, sarà ospite al Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila mentre Fausto Leali si esibirà a Pacentro. Venerdì 13 a Isola del Gran Sasso arriveranno i Bandabardò. Super ospiti alla 186esima edizione delle Feste di Settembre a Lanciano saranno Francesco Baccini (il 14), Max Gazzè (il 15) e Malika Ayane (il 16).

Abbiamo segnalato soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese che segna il passaggio dall’estate all’autunno, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.