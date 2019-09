Cosa fare nel weekend nel teatino? In evidenza le Feste di Settembre e i concerti di Franceco Baccini, Max Gazzè e Nomadi



CHIETI – Sarà la musica la grande protagonista del terzo weekend di settembre nel teatino. Gli ultimi giorni a Lanciano della 186° edizione delle Feste di settembre vedranno sul palco due super opiti, ai quali, nella serata di lunedì, a chiusura della manifetazione, andrà ad aggiungersi Malika Ayane, raffinata cantautrice, già vincitrice al Festival di Sanremo del Premio della Critica del Festival della canzone italiana “Mia Martini” e del Premio della Sala Stampa Radio e Tv. Sabato, sul palco allestito in piazza Plebiscito salirà Francesco Baccini, cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano. Al suo attivo una carriera trentennale costellata di successi, tra cui gli indimenticabili Le donne di Modena, Sotto questo sole (insieme ai Ladri di Biciclette), Ho voglia di innamorarmi, Qua qua quando e molti altri. Domenica toccherà a Max Gazzè, cantautore, bassista e attore romano, reso noto dal brano del 1998 Vento d’estate, cantata assieme a Niccolò Fabi. Tr i suoi capolavori Cara Valentina, Una musica può fare, Il timido ubriaco, Il solito sesso, Ti sembra normale, La favola di Adamo ed Eva. Per chi vuole, una parte della piazza sarà delimitata con posti a sedere; biglietti in vendita sui circuiti Ticketone e Ciao Tickets.

Sabato il Tutta la vita Tour dei Nomadi farà tappa a Tirrebruna, in località Guardiabruna: cinquantacinque anni di successi tutti in una notte per celebrare la storia della band più longeva del panorama artistico italiano. Sarà l’occasione per ascoltare brani sempreverdi quali Io vagabondo, Un pugno di sabbia, Io voglio vivere, Il fiore nero e molti altri.

All’insegna della musica e del teatro anche la Serata di Gala della Festa del Teatro FITA, in programma per sabato al Teatro Marrucino di Chieti e presentata dall’attore Federico Perrotta. Ingresso gratuito.

Tanti i live e i tributi musicali nei locali, che, a poco a poco, tanno riaprendo i battenti: si va dalle note suadenti di Sade all’Hard rock degli AC/DC. Il viaggio musicale attraverso il meglio della canzone popolare italiana dei Tequila and Montepulciano Band farà invece tappa a Cupello.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Feste di settembre a Lanciano

Buonn compleanno Bilbo Baggins, festa Hobbit a Bucchianico

Mostre

Venerdì 13 settembre 2019

Il tributo di Io Vagabondo Nomade ai Nomadi al Siren’s Corner di Francavilla al mare

Reffae Night con i Kinky People e dj Shezzan al Bar Paone a Lanciano

Numaco Projec live al Bar Mani a Casoli

Il tributo a Sade al Mondo Bongo di Francavilla al mare

L’omaggio di Hell Bells agli AC/DC allo Stammtisch Tavern di Chieti

Sabato 14 settembre 2019

Francesco Baccini in concerto a Lanciano

Nomadi in concerto a Torrebruna

Tequila and Montepulciano live a Cupello

Notte bianca dello Scalo a Chieti

Marco Cipriani e Simona Capozucco live allo Stammtich Tavern di Chieti

Festa del Teatro italiano – Serata di Gala al Teatro Marrucino di Chieti

Finale de Il Cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare

Domenica 15 settembre 2019

Visita e aperibirra al Castello di Roccascalegna

Max Gazzè in concerto a Lanciano