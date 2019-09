Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano Bivio Beer Fest, End Summer Festival e concerto di Bandabardò a Isola del Gran Sasso

TERAMO – Tra gli appuntamenti di questo terzo weekend di settembre nel teramano c’è la quinta edizione ad Arsita del Bivio Beer Fest. Tre serate in cui si potranno degustare specialità tedesche presso gli stand gastronomici appositamente allestiti: stinco di maiale, wurstel, patatine fritte, bretzel e molto altro. Il tutto annaffiato da fiumi di birra bavarese. Non mancherà la musica ad allietare le serate. Prosegue fino a domenica presso il Parcheggio del Terminal di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, l’End Summer Festival. Tutte le sere, a partire dalle ore 19, presso gli stand gastronomici appositamente allestiti, si potranno assaporare costine, salicce, arrosticini, porchetta, frittelle e patatine fritte. Musica e divertimento per tutti. Feteggiamenti in onore di Sant’Eufemia ad Alba Adriatica: ricco programma civile accanto a quello religioso con fuochi d’artificio, giochi per bambini e per ragazzi, serate gastronomiche e musica dal vivo.

Venerdì sera a Isola del Gran Sasso fa tappa il Summer Tour di Bandabardò, che con i suoi oltre 1500 concerti e con ben venticinque anni di attività appena compiuti può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Venerdì 13 settembre

Si canta al Karaoke con Luca e Connie all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Lo Street Food più pazzo d’Abruzzo a Sant’Egidio alla Vibrata

Bandabardò in concerto a Isola del Gran Sasso

Serata caraibica al Mito di Tortoreto

Sabato 14 settembre

Atri Folk

Il Gran Galà all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Si balla a La Playa a Giulianova: ultima notte

Ama vivi balla al Gattopardo di Alba Adriatica

Sabato latino al Lido Lauretta a Roseto degli Abruzzi

Si balla al Mito Dancing di Tortoreto in compagnia dell’Orchestra Luca Bachetti

Domenica 15 settembre

Atri sotterranea

Celentony live al Mood Cafè di Pineto