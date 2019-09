Il ritorno dell’alta pressione determina tempo stabile e soleggiato. Forte escurione termica. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Torna protagonista l’alta pressione sull’Italia, con cieli soleggiati e clima diurno di stampo pressoché estivo. Temperature notturne e al primo mattino frizzanti invece piuttosto frizzanti sui fondovalle appenninici, con accentuata escursione termica rispetto al pomeriggio. Venti prevalentemente deboli e a regime di brezza. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 13 settembre



L’alta pressione in rinforzo sull’Italia determina un’altra giornata soleggiata, con temperature pomeridiane in ulteriore aumento e su valori che si riporteranno anche sopra le medie del periodo; accentuata escursione termica tra la notte e il pomeriggio sui fondovalle appenninici, specie su Abruzzo interno. Venti deboli e a regime di brezza. Mare poco mosso.

Sabato 14 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 8 settembre



Ancora tempo stabile e soleggiato dappertutto. Venti deboli in rotazione ai quadranti nord-orientali; moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione a in quota. Zero termico nell’intorno di 3900 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (13, 14, 15 settembre)

Pescara VEN – min 21° max 27° SAB – min 20° max 27° DOM – min 20° – max 26°

Chieti VEN- min 16° max 26° SAB – min 15° max 26° DOM – min 16° max 27°

Teramo VEN – min 16° max 26° SAB – min 15° max 27° DOM – min 16° max 27°

L’Aquila VEN – min 13° max 26° SAB – min 13° max 28° DOM – min 13° max 28°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.