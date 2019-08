186° edizione delle Feste di Settembre a Lanciano: il programma

Al via la 186° edizione delle Feste di Settembre a Lanciano: in programma concerti, danza. spettacoli, giochi per bambini e enogastronomia

LANCIANO – Tutto è pronto a Lanciano per l’inizio delle Feste di Settembre, giuste alla 186° edizione, che prenderanno il via con la tradizionale Fiera di Sant’Egidio. Anche quest’anno in programma eventi di musica, danza, spettacolo, giochi per bambini ed enogastronomia.

In attesa delle tre serate clou – sabato 14 settembre con Francesco Baccini, domenica 15 settembre, con Max Gazzè, e lunedì 16 settembre con Malika Ayane, sono tanti altri gli appuntamenti in programma. A cominciare dalla “Nottata” – 13 settembre – aspettando l’apertura delle Feste alle 4 del mattino, con “Sulle Ali del sogno – Lanciano mood night”, evento di spettacolo e moda a cura di Silvio Luciani: nel corso della serata, opportunamente declinati e scanditi nella scaletta dell’evento, oltre ai momenti moda che vedranno protagonisti i principali negozi cittadini, ci saranno anche alcuni momenti di spettacolo. Madrina della serata sarà Alessia Ventura. A seguire, sempre in piazza, aspettando i fuochi pirotecnici delle 4 del mattino, Dj Set “La Vendetta Dei Dj” con Cicchini, Iacobitti & Ginolá.

Per i nottambuli che aspettano l’Apertura doppio appuntamento, perché si balla anche alle Torri Montanare in una serata dal titolo “Supporter in the City”, a cura del Supporter Beach di Fossacesia.

Altro appuntamento da non perdere è quello di sabato 7, con una serata dedicata alla danza. In piazza Plebiscito, dalle ore 22, si esibiranno alcuni ballerini professionisti con la direzione artistica di Jacopo Paone, ballerino di Lanciano, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi (dove nella scorsa stagione ha debuttato tra i professionisti) con tantissime esperienze nel mondo televisivo (per esempio l’ultimo Festival di Sanremo), cinematografico e pubblicitario. Lo spettacolo si chiama “One Dream”, e sarà preceduto, dalle 21, da “Danzando come stelle”, spettacolo di ginnastica aerobica, ritmica, acrobatica, danza classica, moderna, contemporanea e breakdance della Asd Anxa Gym di Giulia Ceroli.

Momenti di moda e spettacolo anche giovedì 5 settembre con “Moda sotto le stelle” – sfilata di moda con gocce di spettacolo a cura dell’associazione LSR Moda e Management.

Grande spazio, nel cartellone delle Feste di Settembre 2019, ai bambini con diversi appuntamenti a loro dedicati: tra questi, mercoledì 4 settembre alle 18.30 e alle 21, in piazza Plebiscito, il Circo incantato tra illusioni, giocoleria, equilibrismo; il 10 settembre “Giovani Orizzonti – Live talent”: giovani cantanti, ballerini e strumentisti si sfideranno sul palco, il miglior talento sarà eletto “Giovane orizzonte Feste di settembre”, a cura dell’associazione culturale “Orizzonti in scena”; il 12 settembre dalle 10 alle 22, sempre in Piazza Plebiscito, con “Pompieropoli”: attività ludiche ed educative per i bambini con i Vigili del Fuoco a cura dell’associazione nazionale Vigili del fuoco con il personale dell’A.N.VV.F. sez. Chieti, che l’anno scorso ha riscosso un grandissimo successo; e, ancora, il 15 settembre con Tennis in Piazza, CT Lanciano nel cuore della città: vieni a provare gratuitamente con i maestri della Top School CT Lanciano (Dai 3 Ai 99 Anni).

E poi, concerti ed esibizioni di gruppi locali, momenti di spettacolo teatrale e solidarietà, tra cui il pomeriggio dell’11 settembre al Fenaroli con lo spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Anffas onlus Lanciano “Donna Filumena”, regia Lilia Giangregorio.

Non mancherà, come lo scorso anno, il “ristorante all’aperto” in piazza Pace, dal 9 al 16 settembre, quest’anno affidato all’esperienza consolidata dell’Associazione Il Mastrogiurato, che ogni sera dalle 20 propone “A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale.

Confermati, ovviamente, tutti gli appuntamenti della tradizione: la Fiera di Sant’Egidio, il Dono alla Madonna del Ponte, l’esibizione della Banda Città di Lanciano, le Luminarie della ditta Gianfranco Paulicelli e i fuochi pirotecnici, a cura di Morena Fireworks. Novità di quest’anno, tra l’altro, è che aspettando i fuochi, il pubblico presente all’ex Ippodromo sarà intrattenuto da un dj set.

Il programma completo

Sabato 31 agosto

16.00, Corso Trento e Trieste e Piazza Plebiscito–“Fiera di Sant’Egidio”

Domenica 1 settembre

12.00, Torre Civica-Sparo di mortaretti e batterie

17.30, Piazza Plebiscito-XXXVIII edizione della Rievocazione storica dell’Investitura del Mastrogiurato a cura dell’associazione culturale “Il Mastrogiurato”Lunedì2settembre

21.30, Piazza Plebiscito–Spettacolo teatrale “La bottega del caffè” di Goldoni, a cura dell’associazione fotografica, teatrale, musicale Skenè”.

Martedì 3 settembre

21.30, Piazza Plebiscito-Alta frequenza + Grey’s band in concerto

Mercoledì 4 settembre

18.30 e 21, Piazza Plebiscito-Circo incantato: illusioni, giocoleria, equilibrismo

Giovedì 5 settembre

21.30, Piazza Plebiscito -“Moda sotto le stelle” -sfilata di moda con gocce dispettacolo–A cura dell’associazione LSR Moda e Management

5/7 Settembre

20.00, Piazza D’armi Torri Montanare-“Vite (non) vissute”,Incontro tra cinema e psicanalisi- Proiezione di film a tema e successivo dibattito tra registi, psicoanalisti epubblico, acura dell’ Associazione per lo Studio e l’Intervento della PsicoterapiaPsicoanalitica A.S.I.P.P. in collaborazione con il cinema Ciakcity Lancianoe Centro Psicoanalitico di Roma. Ingresso 3 euro.

Venerdì 6 settembre

18, Casa di Conversazione – Presentazione del libro “Racconti sonori e di alchimia” di Luca Dragani, ed. Viandanti

21.00,Teatro Fenaroli –Concerto dedicato al Compleanno della Città di Lancianoin occasione dei 3.200 anni, XXII edizione, Storia, musica, tradizioni, poesia a cura dell’associazione Lu Cantastorie.

21.30, Piazza Plebiscito-Concerto Paese della Musica

Sabato 7 settembre

17.00, Polo Museale S. Spirito –Opening estemporanea d’arte “L’Inferno” di Dante Alighieri. Letture e interpretazioni dei canti dell’Inferno, performances di artisti che realizzeranno dal vivo opere a tema, musicalive. A cura dell’associazione culturale Cafeart e Imagine Fine Art

Ore 21, Piazza Plebiscito –“Danzando come stelle”,spettacolo di ginnastica aerobica ritmica acrobatica,danza classica,moderna contemporanea e breakdance della Asd Anxa gym di Giulia Ceroli

22, Piazza Plebiscito–“One Dream”, spettacolo di danzacon la direzione artistica diJacopo Paone

Domenica 8 settembre

9.30, Corso Trento e Triestee piazza Plebiscito -Sfilata “Il Dono” alla Madonna del Ponte

19.00, Piazza Plebiscito-Tradizionale vendita dei donativi

Lunedì 9 settembre

20.00, Piazza Pace -“A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato

21.30, Piazza Plebiscito – Apollo Rock in concerto

Martedì 10 settembre

20.00, Piazza Pace – “A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato

21.30, Piazza Plebiscito-“Giovani Orizzonti -Live talent”: giovani cantanti, ballerini e strumentisti si sfideranno sul palco,il miglior talento sarà eletto “Giovane orizzonte Feste di settembre”, a cura dell’associazione culturale “Orizzonti in scena”

Mercoledì 11 settembre

18.30, Teatro Fenaroli – Spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Anffas onlus Lanciano “Donna Filumena”, regia Lilia Giangregorio.

A seguire ore 20:00 presso il foyer aperitivo cenato con mostra degli elaborati artistici dei ragazzi.

Ore 20.00, Piazza Pace-“A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato

21.30, Piazza Plebiscito -Pop’s in concerto

Giovedì 12 settembre

10 – 22, Piazza Plebiscito–“Pompieropoli”: attività ludiche ed educative per i bambini con i Vigili del Fuoco a cura dell’associazione nazionaleVigili del fuoco con il personale dell’A.N.VV.F. sez. Chieti

9.00 – 13.00: Attivazione del Servizio Filatelico Temporaneodi Poste Italiane S.p.A., dedicato all’evento

20.00 Piazza Pace-“A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato

21.00 Teatro Fenaroli – “Un canto tra i Narcisi”, concerto con il coro Folkloristico ‘Il Narcisio’ di Rocca di Mezzo, diretto dalla M° Isabella Aromatario -A cura dell’associazione culturale St-art e con la partecipazionedellaVirus dance di Atessa.

22.00, Piazza Plebiscito –“Fantasie di danza”a curadel Centro Studi Danza di Cristina Nudi

Venerdì 13 settembre

20.00, Piazza Pace-“A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato

21.00, Teatro Fenaroli –“Inside the heart”, presentazione del nuovo cd di Michele D Toro

21.30,Piazzale antistante l’ingresso dell’Ippodromo Villa delle Rose III Trofeo città di Lanciano-Cintura Anxanum. Riunione di pugilato olimpico AOB e professionistico PRO, dove si incontreranno pugili provenienti da diverse regioni italiane (a cura di CREA BOXE ASD)

21.30, Piazza Plebiscito-“Sulle Ali del sogno –Lanciano mood night” –Evento di spettacolo e moda a cura di Silvio Luciani

02.00, Piazza Plebiscito-Dj Set in piazza“La Vendetta Dei Dj” con Cicchini, Iacobitti & Ginolá

Sabato 14 settembre

4.00, Ippodromo Villa delle Rose-Fuochi pirotecnici a cura di Morena Fireworks-Pirotecnica Siciliano Pierluigi, Vitulazio (CE)•Ore 4.30, Corso Trento e Trieste-Esibizione della Banda “Città di Lanciano”

4.30, Corso Trento e Trieste-Accensione delle Luminarie a cura della ditta Paulicelli Gianfranco S.r.l

11.00,Teatro Fenaroli -Matineé della Banda “Città di Lanciano”

20.00, Piazza Pace-“A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato

20.45,Teatro Fenaroli -Concerto della Banda ”Città di Lanciano”

22.00, Piazza Plebiscito -Francesco Baccini in concerto

22.30,Ippodromo Villa delle Rose-Dj set… aspettando i fuochi

00.30, Ippodromo Villa delle Rose -Fuochi pirotecnicia cura di Morena Fireworks-Pirotecnica Pace Costantino, Pratola Peligna (AQ) Spettacolo Piromusicale

Domenica 15 settembre

11.00, Teatro Fenaroli – Matineé della Banda “Città di Lanciano”

16-19.30, Piazza Plebiscito -Tennis in Piazza, CT Lanciano nel cuore della città: vieni a provare gratuitamente con i maestri della Top School CT Lanciano (Dai 3 Ai 99 Anni)

20.00, Piazza Pace -“A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato

20.45, Teatro Fenaroli -Concerto della Banda ”Città di Lanciano”

22.00, Piazza Plebiscito –Max Gazzèin concerto

22.30, Ippodromo Villa delle Rose -Dj set… aspettando i fuochi

00.30, Ippodromo Villa delle Rose-Fuochi pirotecnicia cura di Morena Fireworks-Pirotecnica Ortonese, Ortona (CH)

Lunedì 16 settembre

Teatro Fenaroli – Matineé della Banda “Città di Lanciano”

19.00, Processione Mariana cittadina

20.00, Piazza Pace-“A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato

20.45, Teatro Fenaroli-Concerto della Banda ”Città di Lanciano”

22.00, Piazza Plebiscito –Malika Ayane in concerto

22.30, Ippodromo Villa delle Rose -Dj set… aspettando i fuochi•Ore 00.30, Ippodromo Villa delle Rose -Fuochi pirotecnicia cura di Morena Fireworks-Pirotecnica Lanci Srl Guastameroli (CH

Si segnalano anche …

presso i Portici comunali la Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani “Nereidi”

presso l’Auditorium Diocleziano “Filanxanum ’19”, esposizione filatelica sui temi “Arte e Religione” -V Centenario della morte di Leonardo da Vinci (dal 12 settembre)